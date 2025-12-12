TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Tribune libre

Filière canne : les Jeunes Agriculteurs Réunion appellent à des décisions immédiates

  • Publié le 12 décembre 2025 à 11:26
  • Actualisé le 12 décembre 2025 à 11:30
récolte mécanisée de la canne

Face à la campagne catastrophique de 2025 qui mets en péril de nombreuses exploitations, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont adressé un courrier à la Présidence de Tereos, ainsi qu’un courrier équivalent aux coprésidents du CPCS, afin d’alerter sur l’urgence de mesures fortes pour éviter un effondrement de la filière (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Malgré les dispositifs existants, les pertes subies par les exploitations ne sont pas couvertes et aucune stabilité n’est garantie pour les prochaines campagnes.

Trois mesures d’urgence sont demandées :

- Gel immédiat des dettes des planteurs auprès de l’industriel, sans pénalités ;
- Report des remboursements des prêts PAY’KAN ;
- Suspension du remboursement des trop-perçus sur les paiements à venir (solde de campagne, bagasse, etc.).
- Sans décisions rapides, de nombreuses exploitations pourraient disparaître dans les mois à venir, avec des conséquences majeures pour l’agriculture réunionnaise et l’avenir de la filière canne.

Tribune libre

guest
0 Commentaires