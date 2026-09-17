Forage de Ravine Creuse : une communication en trompe-l'œil qui ne règle rien

La majorité municipale a communiqué en grande pompe sur le "renforcement" du forage de Ravine Creuse. Derrière l’affichage, une autre réalité : ce forage n’est pas une nouveauté. Il a été livré entre 2008 et 2010, sous la mandature d’Éric Fruteau, après des travaux débutés en octobre 2008 et réceptionnés en juillet 2010. Il produisait déjà 7 200 m3/jour, soit une augmentation de 50 % de la capacité de production d’eau souterraine de la commune à l’époque. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’intervention programmée du 16 au 18 septembre 2026 par la CIREST et CISE Réunion consiste simplement à remplacer la pompe du forage. C’est une opération de maintenance courante, pas une solution structurelle à la crise de l’eau que subissent les Saint-Andréens.

- Des coupures qui persistent dans plusieurs quartiers -

La communication municipale évoque des "baisses de pression" dans des secteurs comme Mille Roches, Butor, La Cressonnière, Rivière du Mât, Patelin, Ravine Creuse, Centre-Ville, Chemin Lefaguyès, Chemin du Centre. Or, ces mêmes quartiers sont précisément ceux qui subissent les coupures nocturnes répétitives depuis juillet 2026.

Autrement dit, l’intervention sur Ravine Creuse ne résout en rien ces déficits dans ces quartiers.

Pas de solution durable sans nouveaux forages

La CIREST elle-même le reconnaît : il faut de nouveaux forages pour augmenter la production.

Nous rappelons aussi que 42 % de l’eau produite à Saint-André ne parvient jamais aux foyers, victime de canalisations vieillissantes et d’un sous-investissement chronique depuis 2014.

Nous demandons :

La construction de nouveaux forages pour alimenter en priorité les quartiers victimes de coupures :

La Cressonnière, Centre-Ville, Chemin du Centre, et les autres.

Un plan pluriannuel d’investissement spécifique à Saint-André, avec un calendrier annuel des travaux et une transparence totale sur l’utilisation des 90 millions d’euros annoncés par la CIREST.

La distribution d’eau en bouteille lors des coupures et un geste commercial sur la facture d’eau pour compenser les désagréments subis.

- Le data center de Bois-Rouge n’est pas la priorité -

Alors que des milliers de foyers sont privés d’eau chaque nuit, la majorité continue de promouvoir un data center à Bois-Rouge, gros consommateur d’eau et d’électricité. Ce projet viendrait puiser dans une ressource déjà en concurrence entre les habitants, l’usine sucrière et la centrale thermique Albioma.

Notre position est sans ambiguïté : tant que tous les Saint-Andréens n’ont pas un accès continu et fiable à l’eau potable, aucun nouveau projet industriel gros consommateur d’eau et d’électricité ne doit voir le jour. Les financements doivent aller aux besoins vitaux, pas aux serveurs.

Demain La Réunion

Pour le droit à l’eau pour tous les Saint-Andréens.