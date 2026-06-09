Gaza : solidarité avec le peuple Palestinien

Tribune libre de Libre pensée de La Réunion

Contre la guerre, contre la répression, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. « La solidarité entre les peuples n'est pas une option, c'est un devoir de conscience. »

Une catastrophe humanitaire qui interpelle toutes les consciences

Depuis de nombreux mois, la situation à Gaza suscite l'émotion et l'indignation de millions de femmes et d'hommes à travers le monde.

Les destructions massives, le massacre de la population qui perdure aujourd'hui, dont des milliers de bébés et d'enfants, les pertes civiles, les déplacements forcés et les souffrances infligées à la population palestinienne imposent à toutes les consciences libres un devoir de solidarité et d'humanité.

La Libre Pensée de La Réunion réaffirme son attachement aux principes universels de liberté, de justice, de paix et de fraternité entre les peuples.

Elle rappelle que le droit international, les conventions humanitaires et les principes fondamentaux de protection des populations civiles doivent être respectés par tous les États, sans exception.

- Soutien aux initiatives de solidarité et à la Flotille -

La Libre Pensée de La Réunion apporte son soutien à toutes les initiatives citoyennes, démocratiques et pacifiques menées sur notre île contre la guerre et pour la défense des droits du peuple palestinien.

Elle salue particulièrement les actions de solidarité internationale ainsi que l'engagement des participantes et participants de la flottille humanitaire.

Nous adressons un salut fraternel à toutes celles et tous ceux qui, au péril de leur sécurité, refusent l'indifférence et défendent la solidarité entre les peuples.

- Défendre la liberté d'expression et la liberté de conscience -

La Libre Pensée dénonce toutes les atteintes à la liberté d'expression, les intimidations visant les militants, les chercheurs, les journalistes et les associations qui s'expriment publiquement sur la situation en Palestine.

La liberté de conscience et le libre examen demeurent au cœur du combat historique de la Libre Pensée.

- Nos exigences -

• Un cessez-le-feu immédiat et permanent ;

• La protection effective des populations civiles ;

• L'accès libre et sécurisé à l'aide humanitaire ;

• Le respect du droit international ;

• La reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien ;

• La défense des libertés démocratiques et de la liberté d'expression.

Parce que les peuples ne sont pas ennemis et veulent vivre en paix. Parce que la solidarité est une exigence humaine. Parce que le silence face à l'injustice n'est jamais une option.

Libre pensée de La Réunion juin 2026