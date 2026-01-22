Guerre et Paix

Si tu veux la paix, prépare la guerre, dit-on... foutaise si tu veux la paix, cultive le pacifisme. Rien ne justifie que l’on ne fabrique des armes. Si ce n’est, une industrie et des emplois. mais à quoi servent les armes si ce n’est qu’a tuer ?

Un couteau à une utilité. une voiture aussi, mais selon l’utilisation que l’on a en fait, on peut aussi tuer. Le problème, c'est bien l’homme cet animal soit disant intelligent. il utilise son cerveau à détruire. Messieurs les présidents, fichez la paix aux citoyens, Arrêtez de les pressurer. Laissez nous gérer nos problèmes, localement.. Nous savons le faire. Occupez-vous de géopolitique, des relations pacifiques avec les autres États.

Essayez d’harmoniser, les mesures fiscales, sociales. Cela éviterait, le dumping social, et aux GAFAM, de se gaver,, à l’instar de de l’rlande qui pratique, un taux d’impôts sur les sociétés ,en faussant la concurrence, au sein de l’Europe... de surcroît, Le mercosur, frappe les agriculteurs, déjà, mal-en-point. L’institution européenne est très coûteuse, , et nuisible, pour les les citoyens. C’est devenu, un machin, dirait le général DeGaulle....Revenons,àlasouverainetédesétats.Abandonner lamonnaie européenne, ne présente aucun intérêt. Gardons la, mais il faut dissoudre , ce machin. Cela n’empêche pas, une caisse de solidarité, entre les États... Vu l’instabilité du monde, et les menaces, une armée européenne, s’impose.... Mais on peut très bien se passer de cette commission européenne. Les états peuvent s’entraider, tout en gardant leur souveraineté

Fabriquer des armes , est dangereux, Surtout, lorsque vous avez à faire, à des gens cupides qui veulent envahir les territoires, des pays, pour assouvir leur pouvoir maléfique. Une bande de mégalomane

On détruit des peuples, on affame les enfants. On déstabilise le monde.

Et si on essayait de s’entendre, de coopérer, de partager les ressources et les richesses. les gouvernants, les dirigeants sont-ils aussi idiots pour ne pas comprendre cela . vous êtes riche à milliard, que voulez-vous de plus ?

Je rêve, d’un désarmement mondiale. Mais je ne suis ni dupe, ni utopique . vous êtes des méchants, des destructeurs ...Ainsi va le monde. pauvres humains !

À défaut de bonne année, souhaitons qu’elle ne soit, pas trop mauvaise quand même.

Jacques Dijoux

St Paul