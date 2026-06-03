Il y a 80 ans, La Réunion innovait avec sa première cantine scolaire gratuite à Piton Saint-Leu

L’histoire de la première cantine scolaire de La Réunion est intimement liée à une figure politique majeure de l'île, Mario Hoarau, alors maire de Saint-Leu. C'est dans un lieu chargé d'histoire, l'ancien séchoir à tabac de Piton Saint-Leu, qu'a vu naître cette innovation sociale il y a huit décennies. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Lors des récentes campagnes municipales de 2026, plusieurs candidat(e)s ont soumis l'idée d'une cantine gratuite, ou à 1 euro, pour soutenir le pouvoir d'achat des familles et garantir un repas équilibré aux enfants. Pourtant, cette mesure n'a rien de nouveau, elle est l'héritage direct de Mario Hoarau.

- Une avancée sociale majeure pour l'enfance réunionnaise -

Au moment de la départementalisation de l'île en 1946, la situation sociale et sanitaire de nombreux enfants réunionnais était dans une trajectoire particulièrement inquiétante. Fraîchement élu en 1945, Mario Hoarau décide de s'attaquer de front à la malnutrition qui touche les élèves de la commune de St-Leu. Son ambition est alors de fonder un modèle d'égalité sociale par l'éducation.

Cette mesure pionnière répondait à un double objectif, assurer un repas chaud et nutritif par jour à tous les enfants scolarisés de Saint-Leu et encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école.

Face à l'urgence sociale, la municipalité décide alors de réaffecter le grand séchoir à tabac situé à Piton Saint-Leu, près du cimetière, pour le transformer en cantine scolaire. Ce long édifice, avec ses structures typiques, est ainsi devenu le réfectoire où les enfants de plusieurs quartiers dont mes frères et moi-même venaient désormais se restaurer. La cuisine était à l'air libre à l'extérieur et la cuisson de la nourriture se faisait dans des grandes marmites, toujours au feu de bois...Une histoire forte, parfois oubliée, mais qui m'habite encore aujourd'hui. Au moment même où nous fêtons les 80 ans du département, nous mesurons aussi le chemin parcouru.

- Un modèle pour toute l'île -

Cette initiative saint-leusienne a rapidement servi de modèle. Face au succès et à la nécessité absolue de la démarche, d'autres communes de La Réunion ont emboîté le pas pour généraliser l'accès gratuit aux cantines aux enfants scolarisés.

Aujourd'hui, le site du séchoir de Piton Saint-Leu reste gravé dans la mémoire collective comme le symbole de cette avancée majeure. Réhabilitée, la structure est désormais dédiée au spectacle vivant et à de nombreuses animations culturelles.

- Un combat plus large pour l'égalité -

Figure emblématique de la gauche réunionnaise et compagnon de route de la départementalisation, Mario Hoarau a mené de nombreux combats pour arracher la population à la pauvreté. Aux côtés de personnalités telles que Léon Lepervanche, Raymond Vergès, Paul et Laurent Vergès, Élie Hoarau, Claude Hoarau, Huguette Bello ou encore Lucet Langenier, et il y avait aussi les deux Ministres réunionnaises Margie Sudre et Ericka Bareigts, les divers(e) président(e)s du conseil départemental Nassimah Dindar, Jean Luc Poudroux, Cyrille Melchior et bien d'autres, ils se sont battus pour l'égalité des droits sociaux (santé, éducation, prestations sociales, logements, la lutte contre le chômage etc, etc..), un combat toujours d'actualité.

En définitive, l'œuvre sociale laissée par l'ancien maire de Saint-Leu Mario Hoarau résonne aujourd'hui encore avec une force toute particulière 80 ans plus tard. Plus qu'un simple souvenir, elle demeure un modèle d'action durable et inspirant, dont les municipalités actuelles gagneraient à continuer de se nourrir pour répondre aux défis actuels.



Jean-Claude Comorassamy