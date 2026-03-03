Justice prud’homale : faire payer les salariés est une erreur sociale

La Confédération Générale du Travail de La Réunion (CGTR) dénonce l’instauration d’une contribution financière de 50 € pour la saisine du Conseil de prud’hommes. (Photo www.imazpress.com)

Les salariés qui saisissent les prud’hommes ne le font jamais par confort. Ils y vont parce qu’ils y sont contraints : licenciement contesté, salaires impayés, heures supplémentaires non réglées, harcèlement, non-respect du contrat de travail.

Dans notre territoire, où la précarité et le chômage touchent durement les travailleurs, ajouter un obstacle financier supplémentaire constitue un signal particulièrement injuste. Cette mesure risque de dissuader les salariés les plus fragiles d’exercer leurs droits.

La CGTR rappelle que l’accès à la justice est un principe fondamental. La juridiction prud’homale a été créée pour protéger les salariés et rétablir l’équilibre face au pouvoir économique de l’employeur. La rendre payante, même partiellement, envoie un message dangereux.

Les représentants syndicaux accomplissent un travail conséquent d’accompagnement et de défense, souvent dans des situations humaines et sociales difficiles. Ce travail militant contribue à l’effectivité du droit du travail.

La CGTR appelle les pouvoirs publics à garantir un accès pleinement accessible à la justice prud’homale et à renforcer les moyens des juridictions sociales plutôt qu’à créer de nouveaux obstacles.

La justice sociale ne doit pas reculer. Saint-Denis, le 3 mars 2026

Le Secrétaire Général, Jacky Balmine