L’antisémitisme à La Réunion doit être condamné sans arrière-pensée !

Le 2 décembre, le site internet d’information Zinfos 974 révélait l’existence de tags antisémites sur Saint-Denis. Accompagnés d’un dessin de croix gammée, ces tags sont la preuve que l’antisémitisme est présent à l’île de La Réunion et s’exprime ouvertement.

D’autres tags, probablement du même auteur, ont été signalés à Sainte-Marie. Il y a deux semaines, un club de Krav Maga a reçu une menace de mort. La Réunion, île du vivre ensemble, ne peut tolérer de tels faits.

Ces manifestations de haine évidente ont beaucoup moins intéressé les élus que la promenade de randonneurs naturistes.

Or, depuis l’attaque terroriste massive du Hamas le 7 octobre dernier, les faits antisémites se multiplient sur l’ensemble du territoire national et, à part un député et des représentants de la Ligue des Droits de l’Homme, présents au rassemblement organisé à La Réunion le 19 novembre, aucune voix ne s’est élevée pour dénoncer ce fait. Le conflit israélo- palestinien sert de prétexte à la libération d’une parole antisémite qui grossit en ligne, depuis plusieurs courants extrémistes : extrême droite, extrême gauche, islamistes.

Le Comité réunionnais contre l’antisémitisme appelle la population Réunionnaise à refuser l’antisémitisme. Mesdames et Messieurs les politiques, il est temps de sortir du silence ! Qui ne dit mot consent.

Le Comité Réunionnais contre l’Antisémitisme