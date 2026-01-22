L’APRES apporte son soutien total à la liste L’Étang-Salé Solidaire et Écologique menée par Vincent Defaud

Dans un communiqué de presse Alexis Corbière, Député de la Seine Saint Denis, apporte son soutien à Vincent Defaud, tête de liste "L’Étang-Salé Solidaire et Écologique" de L’Union des Forces Progressistes de La Réunion aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026.

À l'approche des échéances électorales pour notre commune, le parti L’APRES (L’Alliance Pour une République Écologique et Sociale) réaffirme sa volonté de construire une alternative crédible, humaine et écologique pour les citoyennes et les citoyens de L’Étang-Salé.

Parce que l’heure n’est plus à l’éparpillement mais à l’action collective, L’APRES annonce officiellement son soutien plein et entier à la liste "L’Étang-Salé Solidaire et Écologique" conduite par Vincent Defaud.

Ce rassemblement marque une étape historique pour notre commune : celle de l’Union des forces de gauche et des progressistes. En unissant nos convictions et nos compétences, nous créons un front solide face aux politiques conservatrices et libérales qui ne répondent plus aux urgences sociales et climatiques de ce territoire.

- Un projet commun pour un avenir durable -

Ce soutien repose sur une convergence de valeurs essentielles :

La justice sociale : Pour que chaque habitant de L’Étang-Salé puisse vivre dignement et accéder à des services publics de proximité.

L'écologie de combat : Pour protéger notre biodiversité littorale et forestière, et préparer la commune aux défis du changement climatique.

La transparence démocratique : Pour une gestion municipale exemplaire, honnête et participative.

- Un appel au rassemblement -

Nous sommes convaincus que Vincent Defaud est capable de fédérer cette équipe plurielle et dynamique. Sa détermination et sa connaissance des enjeux locaux sont les atouts nécessaires pour redonner un nouveau souffle à LEtang-Salé.

L’APRES appelle l’ensemble de ses militants, sympathisants et, au-delà, tous les citoyens épris de progrès, à se mobiliser massivement derrière la liste L’Étang-Salé Solidaire et Écologique.

C’est ensemble, dans cette union des forces de gauche, que nous ferons de L’Étang-Salé une ville exemplaire, solidaire et résolument tournée vers l’avenir.

Pour l'APRES Alexis Corbière Député de la Seine Saint Denis