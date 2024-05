L'île de La Réunion en tant que conscience spirituelle de la France

Chers concitoyens, l'île de La Réunion, perle de l'océan Indien, est bien plus qu'une simple destination touristique. Elle est la conscience spirituelle de la France, un exemple vivant de fraternité et de diversité culturelle. Notre île est un creuset où se mélangent les traditions, les langues et les coutumes, créant ainsi une identité unique et riche. (Photo foire commerciale photo RB imazpress )

Le vivre ensemble à La Réunion est un modèle pour la France et pour le monde entier. Nous avons su, au fil des siècles, tisser des liens solides entre les différentes communautés qui composent notre société. Cependant, il est de notre devoir de continuer à approfondir et à renforcer ces liens, afin de préserver et de promouvoir notre précieux héritage.

Nous devons mettre en place des actions de solidarité concrètes, qui permettent à chacun de se sentir impliqué et valorisé dans notre société. Nous devons également encourager le tissage de liens nouveaux, en particulier entre les générations. Les aînés ont tant à transmettre aux jeunes, et les jeunes ont tant à apprendre de leurs aînés. Le renforcement des liens intergénérationnels est essentiel pour assurer la pérennité de notre société et de nos valeurs.

Cependant, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les comportements déviants d'une jeunesse mahoraise dénuée de tout lien de parentalité qui œuvre à des agressions dévastatrices sur les riverains de leur quartier. Il en va de même de Bras-Fusil à Saint-Benoît, de la Ville du Port ou encore du quartier La Palissade de Saint-Louis. Ces actes de violence et de délinquance sont inacceptables et nuisent à la cohésion sociale et à l'image de notre île.

Nous nous refusons à toute "fayardisation" de notre île, c'est-à-dire à une vision réductrice et stigmatisante de La Réunion, qui ne prendrait en compte que ces comportements déviants et qui occulterait tout le reste. Nous devons au contraire lutter contre ces phénomènes, en agissant sur les causes profondes de la délinquance et en proposant des alternatives positives et constructives aux jeunes en difficulté.

Il est de notre responsabilité à tous, élus, associations, citoyens, de nous mobiliser pour préserver et promouvoir notre vivre ensemble exemplaire, tout en luttant contre les comportements déviants qui menacent notre cohésion sociale. Nous devons être vigilants, solidaires et créatifs, pour que La Réunion reste une terre de fraternité, de diversité et de paix.

Vive La Réunion, conscience spirituelle de la France !

Youssouf Omarjee, Au nom du collectif La France de tous les Soleils