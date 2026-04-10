La CFDT Agri-Agro alerte sur un risque majeur pour toute la filière agricole réunionnaise

La CFDT Agri-Agro exprime sa très vive inquiétude face à la situation actuelle de l’Urcoopa, conséquence du conseil d’administration du 20 mars dernier, durant lequel des représentants de Sicalait et Terracoop ont tenté d’acter une nouvelle gouvernance au sein de l’Urcoopa (Photo : Stephan Lai-Yu/www.imazpress.com)

Ce qui se joue aujourd’hui dépasse largement le cadre d’une seule entreprise : c’est l’équilibre de toute une filière stratégique pour La Réunion qui est en jeu.

Les salariés, mobilisés depuis plusieurs jours, expriment une forte incompréhension et une opposition claire face aux méthodes employées et à l’instabilité qui en découle.

La CFDT Agri-Agro le rappelle avec force : les transformations de gouvernance ne peuvent se faire ni dans la brutalité, ni sans transparence, ni au mépris des salariés.

Aucune situation ne peut justifier que les travailleurs subissent les conséquences de décisions prises sans concertation. Nous ne sommes plus dans un modèle où l’on décide sans les salariés : le dialogue social doit primer.

La CFDT Agri-Agro le réaffirme : aucun emploi ne doit être sacrifié. Les salariés ne sont pas une variable d’ajustement.

Au-delà de l’entreprise, c’est toute la filière agricole réunionnaise qui est fragilisée. Déjà sous tension, elle ne peut supporter de nouvelles déstabilisations. Les décisions prises aujourd’hui entraîneront des conséquences durables, tant sur le plan économique que social.

Affaiblir l’URCOOPA, c’est fragiliser les coopératives, les éleveurs et, à terme, la souveraineté alimentaire de La Réunion. C’est aussi prendre le risque d’accroître la dépendance aux importations.

La CFDT Agri-Agro agit en toute indépendance et réaffirme son engagement total aux côtés des salariés. Elle ne cautionnera aucune décision qui se ferait au détriment de celles et ceux qui font vivre cette filière.

Dans ce contexte, la CFDT Agri-Agro demande immédiatement :

- l’arrêt de toute décision susceptible de fragiliser les emplois,

- l’ouverture sans délai d’un dialogue social réel, loyal et transparent,

- des garanties concrètes et formalisées pour l’ensemble des salariés.

Les dirigeants doivent désormais faire preuve de responsabilité et de clarté. L’urgence est à la protection de l’emploi et à la sécurisation de l’avenir de la filière agricole réunionnaise.

La CFDT Agri-Agro restera pleinement mobilisée et prendra toutes ses responsabilités pour défendre les salariés et l’avenir de la filière.