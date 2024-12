La Chute du Gouvernement Français!

Nous sommes dans une zone de turbulences politiques, en effet le nouveau front populaire (NFP) et l’extrême droite ont pu s’entendre pour un vote de censure du gouvernement et le faire tomber. Nos élus ont-ils pensé aux agriculteurs français malmenés par une mondialisation qui ne leur permet plus un revenu décent, les retraités qui ne verront pas leur retraite augmentée avec l’inflation, les impôts qui augmenteront encore sans faire de distinction ?

Dans cette instabilité, il y a un constat flagrant : la dette du pays n’a jamais était aussi grande, le coût de la vie également, le prix de l’alimentation aussi élevé pour la population à contrario des multinationales françaises aussi riches avec des bénéfices à 10 chiffres.

Pour rappel, lors des élections législatives de juin 2024, les arguments pour ne pas voter pour l’un ou l’autre de ces partis avaient atteint des sommets. Encore une fois, les électeurs ont été abusés pour l’intérêt de certains élus.

Depuis cette dissolution ratée de la part du président, on essaie de nous faire porter le chapeau de cette situation instable, nous les citoyens qui subissons le coût de la vie au quotidien, nous qui allons travailler chaque jour et qui voyons les taxes et nos impôts augmenter sans arrêt.

Hélas, nos élus ne sont pas à la hauteur des enjeux pour notre population! Nous vivons un moment où les générations futures seront moins bien loties que par le passé. Chaque électeur doit les interpeler et leur demander des comptes car nous leur avons donné mandat pour nous représenter !

Voter c’est notre pouvoir que l’on donne aux élus qui à leur tour devront défendre nos intérêts au delà de défendre un parti.

Ludovic Sautron.

La Nouvelle Génération Écologie de La Réunion.

Nou lé kapab !