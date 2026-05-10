La filière Bœuf Pays franchit une nouvelle étape avec le lancement du label "Ambassadeur Bœuf Pays"

La filière Bœuf Pays, 100 % race à viande, réunissant éleveurs, bouchers et distributeurs, affirme une nouvelle fois son ambition collective en signant la Charte Bœuf Pays 2026 ce dimanche 10 mai. Signée dans le cadre du week-end "Charte Bœuf Pays" organisé par la coopérative Sica Revia, la Charte 2026 valorise les femmes et les hommes passionnés qui font vivre la filière, de l’élevage à l’assiette. Elle traduit une volonté commune : garantir aux Réunionnais une viande d’excellence, née et élevée à La Réunion, traçable et issue de circuits de proximité maîtrisés.

Entre concours d’animaux mettant à l’honneur le savoir-faire des éleveurs locaux et vente aux enchères des bovins primés avec les bouchers, le week-end événement a réuni de nombreux professionnels engagés autour d’un même objectif : continuer à faire progresser la qualité, la visibilité et la reconnaissance du Bœuf Pays.

La Charte Bœuf Pays joue un rôle central et structurant pour la filière locale à La Réunion. Depuis sa création il y a plus de 15 ans, elle a contribué à mieux répondre aux attentes des consommateurs, des éleveurs et des bouchers.

Retravaillée chaque année par tous les acteurs interprofessionnels, elle traduit la volont collective de construire l’avenir de la filière en se réinventant sans cesse pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

- Le label "Ambassadeur Bœuf Pays" -

Grande innovation de cette édition et étape structurante pour la filière locale, la filière lance le label "Ambassadeur Bœuf Pays", fondé sur une charte d’engagement claire et accessible au consommateur.

Ce label distingue les femmes et hommes qui s’engagent officiellement à :

Produire, identifier et valoriser la viande Bœuf Pays – 100% race à viande d’origine locale,

Guider et conseiller les consommateurs avec passion et transparence

Favoriser un lien direct entre les éleveurs et les consommateurs.

Transmettre leur expérience, leur savoir-faire et les valeurs de leur métier

À travers ce label, la filière renforce le rôle central de chacun comme ambassadeur de la qualité du Bœuf Pays et des valeurs du modèle de production locale.

- Une ambition partagée pour l’avenir -

Avec la Charte Bœuf Pays 2026 et le lancement du label "Ambassadeur Bœuf Pays", la filière réaffirme sa dynamique collective et sa capacité à innover tout en s’assurant de préserver ses valeurs fondamentales.

Olivier Robert, président de la coopérative SICA REVIA, a souligné : "Ces valeurs fondamentales portent la filière au quotidien et nous motivent tous - mes collègues, éleveurs, transformateurs, bouchers, partenaires de la grande distribution - à se réunir régulièrement et à porter avec fierté les couleurs de Bœuf Pays. La qualité aujourd’hui reconnue de la viande de Bœuf Pays est le fruit du travail de tous".

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce jour pour les saluer, les remercier et les inviter à devenir officiellement "Ambassadeur Bœuf Pays".

Bœuf Pays, c’est plus qu’un produit : c’est une filière, des femmes et des hommes engagés et passionnés, et une histoire locale que l’on retrouve dans les assiettes des Réunionnais.