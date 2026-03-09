La Voix Citoyenne s’engage pour la transparence démocratique et invite les électeurs à s’informer

Dans un contexte de défiance croissante envers la vie politique et d’abstention record lors des scrutins locaux, le mouvement La Voix Citoyenne, conduit par Giovanni Payet aux élections municipales de Saint-Denis, annonce son inscription sur deux plateformes nationales dédiées à l’information des électeurs et à la valorisation des démarches citoyennes : PourQuiTuVotes.fr et Fréquence Commune.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire : donner aux Dionysiens des outils objectifs pour comprendre les programmes, comparer les propositions et voter en toute connaissance de cause.

Pour Giovanni Payet, cette transparence est aujourd’hui une exigence démocratique : "On ne peut plus attendre. À La Réunion, certains responsables politiques occupent les mêmes fonctions depuis des décennies. Parfois même, les mandats se transmettent de père en fils. Et les condamnations d’élus ont profondément abîmé la confiance. Résultat : les citoyens désertent les bureaux de vote. Ce n’est pas normal. Les habitants doivent reprendre part aux décisions qui déterminent leur quotidien."

En rejoignant ces plateformes, La Voix Citoyenne souhaite participer à un mouvement plus large de renouveau démocratique. Partout en France, des collectifs d’habitants s’organisent pour porter des listes citoyennes et participatives aux élections municipales de 2026.

Ces listes reposent sur une approche différente de la politique locale :

• un programme co-construit avec la population,

• des candidats issus de la société civile,

• des décisions élaborées collectivement,

• et une volonté de développer une démocratie plus directe, au plus près des besoins concrets des habitants : alimentation, logement, transport, cadre de vie.

À Saint-Denis, La Voix Citoyenne entend incarner cette dynamique. Le collectif rassemble des citoyennes et des citoyens venus d’horizons divers, unis par une même conviction : la commune doit redevenir un espace de participation active et de pouvoir citoyen.

En invitant les électeurs à consulter PourQuiTuVotes.fr et Fréquence Commune, le mouvement souhaite encourager chacun à s’informer, comparer et débattre.

Car, au-delà d’une élection, l’enjeu est celui de la vitalité démocratique.