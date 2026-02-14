Le Docteur François Appavoupoullé grande fierté et honneur pour L'EPSMR et La Réunion

Le Docteur François Appavoupoulle, Président de la CME à l'Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR), vient de prendre la tête de la Conférence des présidents de Commissions Médicales d'Établissement des Hôpitaux Spécialisés. Il succède ainsi au Docteur Christophe Schmitt dont le mandat est arrivé à terme. Il est le premier "zanfan péi" à accéder à ce poste et à marquer cette histoire passionnante qu'est la psychiatrie. (Photo d'illustration : www.inforeunion.com)

Psychiatre, Chef du Pôle Est et président de la Commission Médicale d'Établissement (CME), le Dr François Appavoupoullé, a été élu à l'unanimité des voix ce 27 janvier et accède à la présidence de la Conférence Nationale des présidents de Commissions Médicales d'Etablissement des Hôpitaux Spécialisés.

- Une voix qui porte et qui compte dans toutes les réflexions -

Une reconnaissance de ses capacités managériales validée par ses pairs autant à l'EPSMR qu'au niveau national, puisqu'il a siégé aussi comme le premier vice-président de cette commission avant d'être élu à la présidence. Cette reconnaissance est le résultat de son engagement et son investissement à la santé mentale.

Le Docteur Appavoupoullé, c'est la voix qui porte et qui compte dans toutes les réflexions et décisions concernant la politique de santé mentale.

Il a toujours montré son attachement à la psychiatrie adultes de manière générale, mais aussi à la psychiatrie de l'enfant/adolescent. Ceci, malgré le contexte budgétaire "difficile" qui risque d'impacter l'ensemble des secteurs de la psychiatrie, pourtant déclarée "Grande Cause Nationale".

- Des échanges furent riches et constructifs -

Oui, ce fut un réel honneur et un privilège pour moi d'avoir côtoyé et d'être entouré de ces personnes remarquables, autant à la pédopsychiatrie où j'ai passé quatre décennies de carrière professionnelle dont les quatre dernières années, en tant que détaché au syndical CFDT à côté du Secrétaire M.Willy Govindama, où les échanges furent riches et constructifs, puisque notre syndicat a toujours été force de propositions dans ce travail collégial.

A noter que le Docteur Appavoupoullé a été aussi distingué au début d'année par le CASODOM (Comité d'Action Sociale en faveur des Originaires des Départements d'Outre-mer en Métropole) Talent Outre-Mer récompensant l'excellence ultramarine.

Alors je dirais que cette reconnaissance est largement méritée. Elle vient ici témoigner les compétences exceptionnelles à rassembler et que votre engagement n'a jamais failli Docteur.

En conséquence, permettez-moi de vous adresser en toute simplicité mes félicitations les plus sincères à l'honorable

Docteur que vous êtes et vous dire merci, vous qui a toujours nourri la psychiatrie de bienveillance et le travail d'équipe. Tous ensemble on peut aller plus loin !



Jean-Claude Comorassamy

Ancien délégué syndical EPSMR.