Le Rassemblement National veut rouvrir les maisons closes

Et voici que, portée par le Rassemblement National revient la proposition de rouvrir les maisons closes, lieux de prostitution.

C’est une proposition rétrograde et indécente qui nous révolte.

Les arguments de l’extrême droite pour La défense des maisons closes : légalisation, encadrement, hygiène, sécurité...ne trompent personne.

Derrière, il y a toujours la même logique : normaliser l’idée qu’une société peut institutionnellement organiser la mise à disposition du corps des femmes et régulariser l’exploitation des femmes plutôt que la combattre.

Cette proposition n’est pas seulement un recul.

C’est une capitulation.

C’est l’aveu cynique qu’au lieu de relever le niveau d’émancipation des femmes, on préfère organiser l’exploitation dans des murs propres, avec des certificats sur les portes.

C’est vouloir rendre respectable en institutionnalisant ce qui ne devrait jamais l’être.

C’est oublier la dignité.

C’est organiser la domination des femmes et le commerce des corps.

Et ça, non seulement ce n’est pas du progrès, c’est une honte, un recul barbare, une abomination que l’UFR ne laissera pas infliger aux femmes

L'Union des Femmes Réunionnaises