Le syndicat de police UNITÉ 974 "dénonce l'inacceptable et exige des moyens"

Hier (samedi - ndlr), La Réunion a connu des scènes de violence d'une gravité exceptionnelle. Des policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs missions, des bâtiments ont été incendiés, des véhicules appartenant à des Réunionnais ont été saccagés, et des barrages filtrants ont servi de cadre à des extorsions à l'encontre de la population (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

UN1TÉ 974 condamne avec la plus grande fermeté ces agissements. Rien ne justifie de s'en prendre aux forces de l'ordre par des jets de galets et utilisation de mortiers, de détruire les biens de nos concitoyens ou de rançonner des automobilistes. Ces actes n'ont rien à voir avec l'expression légitime d'une colère : ce sont des délits et des crimes.

Nous apportons notre soutien total aux collègues blessés et à leurs familles, et saluons le sang- froid et le professionnalisme des policiers engagés sur le terrain, souvent pendant de longues heures, dans des conditions éprouvantes.

UN1TÉ 974 demande :

- que les auteurs de violences, d'incendies et d'extorsions soient identifiés et fermement poursuivis :

- des effectifs et des moyens de protection adaptés pour faire face à de tels événements dans notre département:

Les Réunionnais ont droit à la sécurité, et les policiers à être protégés dans l'exercice de leurs missions"