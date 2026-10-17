Mobilisation du 17 octobre : des centaines de personnes dans les rues de La Réunion et des heurts avec les forces de l'ordre

À La Réunion ce samedi 17 octobre 2026, la mobilisation contre la vie chère a pris une tournure bien différente de l'objet même des rassemblements voulus. Si l'après-midi a débuté avec des barrages filtrants dans plusieurs communes de La Réunion, des heurts ont ensuite émaillés ce mouvement, notamment au Port et à Saint-Denis. Plusieurs personnes ont été interpellées (Photos : Richard Bouhet et Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce samedi soir, 17 septembre 2026, 120 policiers étaient dans les quatre circonscriptions sous leur autorité, à savoir : Saint-Denis, Le Port, Saint-André et Saint-Pierre.

- Le quartier du Chaudron à Saint-Denis sous surveillance -

Dans le chef-lieu, l'après-midi avait débuté dans le calme. Ce samedi, une cinquantaine de manifestants ont défilé dans les rues de Saint-Denis.

Par la suite, un sitting a été organisé sur le Barachois par plusieurs manifestants. Plusieurs d'entre eux arboraient des gilets jaunes et portaient des pancartes protestant contre la vie chère. Tous scandaient : "ne nous regardez pas, rejoignez-nous !". Regardez.

Du côté de la Jamaïque, à l'entrée du quartier du Chaudron, des personnes avaient installé des barrières sur les quatre voies.

Peu de temps après, les voies ont été libérées par les forces de l'ordre.

Dans la soirée, des feux de poubelles ont été allumés.

- Des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes cagoulés au Port -

Au Port, en début d'après-midi, des dizaines de jeunes cagoulés et vêtus de noir ont pris d'assaut le rond-point du Cap Sacré-cœur. Axe stratégique pour les Réunionnais venus faire des achats au centre-commercial, rapidement, ces derniers se sont trouvés obligé de faire demi-tour.

De leur côté, les jeunes, bien décidés à en découdre avec les forces de l'ordre, ont enflammé des poubelles et des barrières.

Essuyant des jets de galets, les policiers ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes, réussissant à faire reculer les jeunes vers le quartier de la Rivière des Galets. Les affrontements ont duré un peu plus de deux heures. Regardez.

- Des barrages installés dans le sud de La Réunion -

300 personnes, selon les organisateurs, ont déambulé dans les rues de Saint-Pierre dans la matinée.

À Saint-Pierre, où la situation s'était tendue dans l'après-midi au niveau du rond-point du fast-food, trois personnes ont été interpellées selon nos informations. Dans le secteur, des barrages avaient été installés et des jets de galets ont fusé.

Selon un témoignage, plusieurs vitres du fast-food à proximité ont été brisées.

- Une mobilisation sur fond de vie chère et de crise des carburants -

Cette appel national à la mobilisation intervient alors que la hausse des prix des carburants au prix record de 2 euros à La Réunion nourrit les inquiétudes sur le pouvoir d'achat.

D'autant plus que La Réunion a appris qu'aucun stock stratégique de baril de pétrole ne sera libéré dans l'île, contrairement à l'Hexagone où le Premier ministre a promis la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques, avec l'objectif de faire baisser le prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre.

À La Réunion, selon les chiffres de l'Insee, le coût des aliments et des produits de grande consommation est 37% plus élevé que dans l'Hexagone.

Selon les mêmes chiffres 36,4% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

À six mois de l'élection présidentielle, l'appel à faire renaître le mouvement des gilets jaunes a rencontré la protestation des lycéens et étudiants.

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