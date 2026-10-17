[Photos-Vidéos] Mobilisation du 17 octobre : le quartier du Chaudron quadrillé à Saint-Denis, heurts entre jeunes et forces de l'ordre au Port

(Actualisé) Ce samedi 17 octobre 2026, à la nuit tombée, la situation s'est tendue dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre sur place. Dans le chef-lieu, les lignes de bus Citalis termineront leur service à 19h ce samedi. Au Port, des jets de galet, de mortiers et de gaz lacrymogène ont lieu dans le secteur du Cap Sacré-Coeur la Rivière des Galets. La situation s'est également tendue au boulevard Banks à Saint-Pierre où des barrages ont été installés dans l'après-midi. Trois personnes ont été interpellées dans le sud. Des tensions survenues alors qu'un appel national à la mobilisation contre la "vie chère" sur fond de flambée des prix des carburants a été lancé en France. Nous sommes en direct (Photos : Stephan Laï-Yu/ et Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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- 120 policiers mobilisés ce soir sur La Réunion -
Selon les informations de la Police de La Réunion, 120 policiers sont mobilisés ce samedi soir, 17 octobre 2026, dans les quatre circonscriptions sous leur autorité, à savoir : Saint-Denis, Le Port, Saint-André et Saint-Pierre.
Pour l'heure, la situation reste sous contrôle.
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- Trois personnes interpellées à Saint-Pierre -
À Saint-Pierre, où la situation s'était tendue dans l'après-midi au niveau du rond-point du fast-food, trois personnes ont été interpellées selon nos informations.
Dans le secteur, des barrages avaient été installés et des jets de galets ont fusé.
Selon un témoignage, plusieurs vitres du fast-food à proximité ont été brisées.
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- Le réseau Citalis à l'arrêt dès 19 heures -
À titre exceptionnel, les lignes de bus Citalis termineront leur service à 19 heures ce samedi, au lieu de 21 heures habituellement.
Les voyageurs sont invités à prendre en compte cet horaire pour organiser leurs déplacements et prévoir leur retour en toute sérénité.
Les lignes de bus desservant Sainte-marie et Sainte-Suzanne et dont les terminus sont situés à Saint-Denis effectueront exceptionnellement leur arrêt final au Stade de l’Est.
"Nos équipes restent mobilisées pour assurer le service jusqu’à 19h et accompagner les voyageurs dans leurs déplacements tout au long de la journée", précise la Sodiparc.
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- Les forces de l'ordre présentes au Chaudron à Saint-Denis -
À Saint-Denis, dans le quartier du Chaudron, les forces de l'ordre sont déployés en nombre pour assurer la sécurité alors que la nuit vient de tomber.
Après cette après-midi de mobilisation, des violences urbaines sont à craindre. Regardez.
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- Citalis - les bus déviés à Saint-Denis -
En raison des blocages et manifestations en cours, plusieurs lignes du réseau Citalis sont actuellement déviées.
SECTEUR CHAUDRON
Lignes 5, 27, 27A et 33
Déviation par le boulevard du Chaudron et l’avenue Eudoxie Nonge.
Sens aller :
- Pierre Aubert (arrêt actuel) et Roger Payet
- Report possible à l’ancien arrêt Pierre Aubert
Sens retour :
- Roger Payet, Pierre Aubert et ZEC du Chaudron
- Report possible à l’ancien arrêt Manès (ancien Le Quotidien)
Les lignes passent par le Mail du Chaudron ou conservent leur terminus habituel à la Station du Chaudron.
Ligne 31
- Dans les deux sens : Roger Payet, Rue de la Gare et Rue de l’École non desservis.
SECTEUR PRÉFECTURE / CENTRE-VILLE
Lignes 11, 13 et 19
- Terminus exceptionnel à Hôtel de Ville – rue Pasteur, au lieu de Victoire.
- Hôtel de Ville Paris et Victoire non desservis dans les deux sens.
Ligne 16
- Sens aller : déviation par la rue Lucien Gasparin.
- Victoire et Hôtel de Ville Paris non desservis.
- Sens retour : itinéraire habituel.
SECTEUR FOUCHEROLLES – LIGNE 8
À la suite d’un caillassage sur un bus de la ligne 8 à Foucherolles, une vitre a été brisée. Aucun blessé n’est à déplorer.
La ligne 8 est déviée dans les deux sens jusqu’à la fin du service.
- Arrêts non desservis :
Leconte de Lisle
Foucherolles
Solutions de report :
- Pour Foucherolles : arrêt le plus proche Moufia les Bas, situé à environ 350 mètres, dans les deux sens.
- Pour Leconte de Lisle : la ligne 5 dessert exceptionnellement cet arrêt dans les deux sens.
La situation reste évolutive.
La sécurité de nos voyageurs et de nos équipes est notre priorité. En fonction des incidents et des blocages constatés, d’autres déviations pourront être mises en place. Si les conditions de sécurité l’exigent, certains bus pourront également être temporairement retirés de la circulation.
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- À la Jamaïque (Saint-Denis), les quatre voies libérées de manifestants, les forces de l'ordre sont sur place -
À la Jamaïque à Saint-Denis, au niveau de la sortie sur le Chaudron les quatre voies ont été libéré des barricades posées par les manifestants.
Les forces de l'ordre sont déployées sur place pour s'assurer qu'ils ne reprennent pas position pour bloquer la circulation.
Les pompiers sont sur place pour éteindre un feu de végétation allumé par les personnes mobilisées. Regardez.
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- Les manifestants mobilisés sur le Barachois à Saint-Denis -
Sur le Barachois, un sitting est organisé par les manifestants, dont de nombreux jeunes. Tous scandent : "ne nous regardez pas, rejoignez-nous !".
Les voitures sont bloquées et passent selon l'envie des protestataires sur place.
Un rassemblement qui se déroule dans le calme. Regardez.
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- À Saint-Denis, les trois voies de la Jamaïque bloquées à la circulation -
Sur le secteur de la Jamaïque, des personnes ont installé des barrières sur la quatre voies à Saint-Denis.
Plusieurs manifestants arpentent des gilets jaunes.
Les véhicules doivent faire demi-tour sur le terre-plein central, faute de pouvoir continuer leur route.
(Photos : DR)
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- Une vingtaine de personnes bloquent l'accès à Saint-Denis (côté route du Littoral) -
Ce samedi, ils sont une vingtaine à être positionné au niveau de la Caserne Lambert à Saint-Denis en soutien à l'appel à la mobilisation du 17 octobre 2026.
Selon le Centre régional de gestion du trafic, ils laissent passer quelques voitures par moment.
Un barrage qui occasionne jusqu'à six kilomètres d'embouteillages sur la Nouvelle route du littoral, en direction du nord.
Les forces de l'ordre sont sur place.
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- Au Port les pompiers interviennent sur le feu du rond-point du Cap Sacré-Coeur -
Au Port, alors que les jeunes cagoulés ont été reculés par les forces de l'ordre, permettant de libérer l'accès au rond-point du Cap Sacré-Coeur, les pompiers - sous la sécurité des policiers - éteignent l'incendie. Regardez.
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- Un barrage filtrant installé au Chaudron à Saint-Denis -
Au Chaudron à Saint-Denis, un barrage filtrant a été installé au niveau du Burger King. Des personnes, vêtues de gilets jaunes, laissent passer les voitures petit à petit. Regardez.
(Vidéo - DR)
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- La tension se fait sentir au Port, tous les accès au centre commercial sont bouchés -
Les heurts se poursuivent au Port. Les jeunes cagoulés reviennent faire face à la police. Ils utilisent des feux d'artifice et des jets de mortier pour protester.
Selon nos informations, en attendant, tous les accès au centre commercial sont bouchés. Certains passent par Cambaie. Regardez.
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- Échanges de galets et de gaz lacrymogène au Port -
La situation continue de se tendre dans l'ouest de l'île, au Port
Des galets ont été lancés par les jeunes cagoulés présents au niveau du rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port.
En échange, les forces de l'ordre ont procédé au lancement de gaz lacrymogènes.
Si le rond-point a été dégagé, leurs heurts se poursuivent à l'entrée de la Rivière des Galets.
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- Au Cap Sacré-Coeur, les forces de l'ordre encerclent le rond-point -
Au rond-point du Sacré-Cœur, les forces de l’ordre ont pris position tout autour du rond-point.
Selon nos informations, les jeunes cagoulés sont actuellement regroupés de l'autre côté. Regardez.
Selon nos journalistes sur place, la circulation a été en partie débouchée dans le sens Saint-Paul, Le Port. Les voitures peuvent de nouveau passer sur le pont. Regardez.
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- Intervention des forces de l'ordre au Port -
Alors que des heurts ont éclaté, les forces de l'ordre ont dû intervenir sur le rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port.
Des jeunes cagoulés continuent de mettre des obstacles sur le chemin, notamment des poubelles et des barrières qu'ils enflamment.
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- Des blocages installés au rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port -
Au Port, au rond-point du Cap Sacré-Coeur, des manifestants sont installés.
Selon nos informations, certains sont habillés de noir.
Ils ont installé des plots et des poubelles afin de faire passer les véhicules au compte-goutte.
(Photos : DR)
Les forces de l'ordre sont sur place. Des jets de gaz lacrymogènes ont eu lieu.
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- Près de 300 personnes mobilisées à Saint-Pierre -
Sur la commune de Saint-Pierre, au rond point du Mcdo sur le boulevard Banks, près de 300 personnes sont rassemblées selon nos informations.
Certains bloquent le giratoire Banks, laissant de temps en temps passer les véhicules.
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- Bonjour à tous -
À La Réunion, ce samedi 17 octobre 2026, après une matinée calme du côté de la mobilisation du 17 octobre 2026, l'après-midi a commencé a être plus mouvementée du côté de Saint-Pierre et du Port.
Au menu : une mobilisation aux airs de Gilets jaunes, sur fond de flambée des prix des carburants et de tensions autour du pouvoir d'achat.
À propos
Selon nos informations, ils étaient une cinquantaine devant la préfecture de La Réunion en début de matinée. Certains arboraient des pancartes, d'autres des gilets jaunes.
À Saint-Pierre, ils sont environ une dizaine vers le Boulevard Banks.
Toujours selon nos informations, dans l'est, à Saint-André, ils étaient également une dizaine positionnés à Cambuston.
Une majorité de jeunes et d'étudiants ont été comptabilisés.
Ils se sont ensuite dirigés vers la gare routière de Saint-Denis.
Aucun incident n'est à signaler.
La préfecture indique restée vigilante à l'évolution des rassemblements ou autres évènements.
- Une marche contre la vie chère -
Cette mobilisation intervient alors que la hausse des prix des carburants nourrit les inquiétudes sur le pouvoir d'achat.
Si ce mercredi 7 octobre, Sébastien Lecornu s'adressait, à son tour, aux Français.es depuis Matignon. Après plusieurs jours de mobilisation lycéenne, le Premier ministre a promis la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques, avec l'objectif de faire baisser le prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre, La Réunion n'est pas concernée.
- Une convergence des "colères", entre jeunes et gilets jaunes -
À six mois de l'élection présidentielle, l'appel à faire renaître le mouvement des gilets jaunes a rencontré la protestation des lycéens et étudiants pour de meilleures conditions d'études et ramené en haut de l'agenda politique la question de la place offerte aux jeunes.
Dans l'Hexagone, l'ampleur de la mobilisation reste difficile à anticiper pour les autorités, alors qu'une intersyndicale a pour sa part appelé les salariés du public et du privé à manifester et faire grève le 5 novembre notamment pour les salaires et les services publics.
Quelque 1.500 actions, manifestations ou blocages, sont annoncées dans toute la France sur le site internet dédié.
L'entourage du ministre de l'Intérieur a évoqué environ 500 actions "envisagées" et plus de 90 projets de manifestations.
Emmanuel Macron a lancé vendredi, depuis Bruxelles, un appel "au calme", en estimant que le "droit de manifester" doit s'accompagner du "respect" sans "insulter" ni "casser".
Samedi, les grenades assourdissantes, dont l'usage a été suspendu pour le mouvement lycéen après des incidents graves, pourront être utilisées en cas de "violences urbaines extrêmement graves", selon le ministre.
www.imazpress.com avec AFP/[email protected]
Personne ne bronche vraiment, ça va rien changer
Les casseurs auront ils une relaxe partielle comme les prévenus en col blanc cette semaine ?
Stop la violence
Totalement inutile et ridicule! ça ne va rien améliorer à par casser comme d'habitude!
Une trentaine de personnes ,la mobilisation du siècle
Donc à part pour quelques dizaines de personnes, la vie n'est absolument pas chère à la Réunion.
Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Une mobilisation ? Non mais vous vous moquez de nous? J’appelle ça une réunion Tupperware !
Mettez-vous à jour.
Ces réunions existent toujours.
@BERTEL 974 Les réunions tupperware n'existent plus , la colère : oui : ce sont les vacances à La Réunion : à suivre !