[Photos-Vidéos] Mobilisation du 17 octobre : le quartier du Chaudron quadrillé à Saint-Denis, heurts entre jeunes et forces de l'ordre au Port

19:33 - 120 policiers mobilisés ce soir sur La Réunion - Selon les informations de la Police de La Réunion, 120 policiers sont mobilisés ce samedi soir, 17 octobre 2026, dans les quatre circonscriptions sous leur autorité, à savoir : Saint-Denis, Le Port, Saint-André et Saint-Pierre. Pour l'heure, la situation reste sous contrôle.

19:30 - Trois personnes interpellées à Saint-Pierre - À Saint-Pierre, où la situation s'était tendue dans l'après-midi au niveau du rond-point du fast-food, trois personnes ont été interpellées selon nos informations. Dans le secteur, des barrages avaient été installés et des jets de galets ont fusé. Selon un témoignage, plusieurs vitres du fast-food à proximité ont été brisées.

19:07 - Le réseau Citalis à l'arrêt dès 19 heures - À titre exceptionnel, les lignes de bus Citalis termineront leur service à 19 heures ce samedi, au lieu de 21 heures habituellement. Les voyageurs sont invités à prendre en compte cet horaire pour organiser leurs déplacements et prévoir leur retour en toute sérénité. Les lignes de bus desservant Sainte-marie et Sainte-Suzanne et dont les terminus sont situés à Saint-Denis effectueront exceptionnellement leur arrêt final au Stade de l’Est. "Nos équipes restent mobilisées pour assurer le service jusqu’à 19h et accompagner les voyageurs dans leurs déplacements tout au long de la journée", précise la Sodiparc.

19:05 - Les forces de l'ordre présentes au Chaudron à Saint-Denis - À Saint-Denis, dans le quartier du Chaudron, les forces de l'ordre sont déployés en nombre pour assurer la sécurité alors que la nuit vient de tomber. Après cette après-midi de mobilisation, des violences urbaines sont à craindre. Regardez.

18:38 - Citalis - les bus déviés à Saint-Denis - En raison des blocages et manifestations en cours, plusieurs lignes du réseau Citalis sont actuellement déviées. SECTEUR CHAUDRON

Lignes 5, 27, 27A et 33

Déviation par le boulevard du Chaudron et l’avenue Eudoxie Nonge. Sens aller :

- Pierre Aubert (arrêt actuel) et Roger Payet

- Report possible à l’ancien arrêt Pierre Aubert Sens retour :

- Roger Payet, Pierre Aubert et ZEC du Chaudron

- Report possible à l’ancien arrêt Manès (ancien Le Quotidien) Les lignes passent par le Mail du Chaudron ou conservent leur terminus habituel à la Station du Chaudron. Ligne 31

- Dans les deux sens : Roger Payet, Rue de la Gare et Rue de l’École non desservis. SECTEUR PRÉFECTURE / CENTRE-VILLE Lignes 11, 13 et 19

- Terminus exceptionnel à Hôtel de Ville – rue Pasteur, au lieu de Victoire.

- Hôtel de Ville Paris et Victoire non desservis dans les deux sens. Ligne 16

- Sens aller : déviation par la rue Lucien Gasparin.

- Victoire et Hôtel de Ville Paris non desservis.

- Sens retour : itinéraire habituel. SECTEUR FOUCHEROLLES – LIGNE 8 À la suite d’un caillassage sur un bus de la ligne 8 à Foucherolles, une vitre a été brisée. Aucun blessé n’est à déplorer. La ligne 8 est déviée dans les deux sens jusqu’à la fin du service.

- Arrêts non desservis :

Leconte de Lisle

Foucherolles Solutions de report :

- Pour Foucherolles : arrêt le plus proche Moufia les Bas, situé à environ 350 mètres, dans les deux sens.

- Pour Leconte de Lisle : la ligne 5 dessert exceptionnellement cet arrêt dans les deux sens. La situation reste évolutive. La sécurité de nos voyageurs et de nos équipes est notre priorité. En fonction des incidents et des blocages constatés, d’autres déviations pourront être mises en place. Si les conditions de sécurité l’exigent, certains bus pourront également être temporairement retirés de la circulation.

18:27 - À la Jamaïque (Saint-Denis), les quatre voies libérées de manifestants, les forces de l'ordre sont sur place - À la Jamaïque à Saint-Denis, au niveau de la sortie sur le Chaudron les quatre voies ont été libéré des barricades posées par les manifestants. Les forces de l'ordre sont déployées sur place pour s'assurer qu'ils ne reprennent pas position pour bloquer la circulation. Les pompiers sont sur place pour éteindre un feu de végétation allumé par les personnes mobilisées. Regardez.

17:01 - Les manifestants mobilisés sur le Barachois à Saint-Denis - Sur le Barachois, un sitting est organisé par les manifestants, dont de nombreux jeunes. Tous scandent : "ne nous regardez pas, rejoignez-nous !". Les voitures sont bloquées et passent selon l'envie des protestataires sur place. Un rassemblement qui se déroule dans le calme. Regardez. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Imaz Press Réunion | Média 🇷🇪 (@imazpressreunion)

16:51 - À Saint-Denis, les trois voies de la Jamaïque bloquées à la circulation - Sur le secteur de la Jamaïque, des personnes ont installé des barrières sur la quatre voies à Saint-Denis. Plusieurs manifestants arpentent des gilets jaunes. Les véhicules doivent faire demi-tour sur le terre-plein central, faute de pouvoir continuer leur route. (Photos : DR)

16:22 - Une vingtaine de personnes bloquent l'accès à Saint-Denis (côté route du Littoral) - Ce samedi, ils sont une vingtaine à être positionné au niveau de la Caserne Lambert à Saint-Denis en soutien à l'appel à la mobilisation du 17 octobre 2026. Selon le Centre régional de gestion du trafic, ils laissent passer quelques voitures par moment. Un barrage qui occasionne jusqu'à six kilomètres d'embouteillages sur la Nouvelle route du littoral, en direction du nord. Les forces de l'ordre sont sur place.

16:07 - Au Port les pompiers interviennent sur le feu du rond-point du Cap Sacré-Coeur - Au Port, alors que les jeunes cagoulés ont été reculés par les forces de l'ordre, permettant de libérer l'accès au rond-point du Cap Sacré-Coeur, les pompiers - sous la sécurité des policiers - éteignent l'incendie. Regardez.

15:51 - Un barrage filtrant installé au Chaudron à Saint-Denis - Au Chaudron à Saint-Denis, un barrage filtrant a été installé au niveau du Burger King. Des personnes, vêtues de gilets jaunes, laissent passer les voitures petit à petit. Regardez. (Vidéo - DR)

15:40 - La tension se fait sentir au Port, tous les accès au centre commercial sont bouchés - Les heurts se poursuivent au Port. Les jeunes cagoulés reviennent faire face à la police. Ils utilisent des feux d'artifice et des jets de mortier pour protester. Selon nos informations, en attendant, tous les accès au centre commercial sont bouchés. Certains passent par Cambaie. Regardez.

15:20 - Échanges de galets et de gaz lacrymogène au Port - La situation continue de se tendre dans l'ouest de l'île, au Port Des galets ont été lancés par les jeunes cagoulés présents au niveau du rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port. En échange, les forces de l'ordre ont procédé au lancement de gaz lacrymogènes. Si le rond-point a été dégagé, leurs heurts se poursuivent à l'entrée de la Rivière des Galets.

15:01 - Au Cap Sacré-Coeur, les forces de l'ordre encerclent le rond-point - Au rond-point du Sacré-Cœur, les forces de l’ordre ont pris position tout autour du rond-point. Selon nos informations, les jeunes cagoulés sont actuellement regroupés de l'autre côté. Regardez. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Imaz Press Réunion | Média 🇷🇪 (@imazpressreunion) Selon nos journalistes sur place, la circulation a été en partie débouchée dans le sens Saint-Paul, Le Port. Les voitures peuvent de nouveau passer sur le pont. Regardez.

14:55 - Intervention des forces de l'ordre au Port - Alors que des heurts ont éclaté, les forces de l'ordre ont dû intervenir sur le rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port. Des jeunes cagoulés continuent de mettre des obstacles sur le chemin, notamment des poubelles et des barrières qu'ils enflamment.

14:43 - Des blocages installés au rond-point du Cap Sacré-Coeur au Port - Au Port, au rond-point du Cap Sacré-Coeur, des manifestants sont installés. Selon nos informations, certains sont habillés de noir. Ils ont installé des plots et des poubelles afin de faire passer les véhicules au compte-goutte. (Photos : DR) Les forces de l'ordre sont sur place. Des jets de gaz lacrymogènes ont eu lieu.

14:41 - Près de 300 personnes mobilisées à Saint-Pierre - Sur la commune de Saint-Pierre, au rond point du Mcdo sur le boulevard Banks, près de 300 personnes sont rassemblées selon nos informations. Certains bloquent le giratoire Banks, laissant de temps en temps passer les véhicules.