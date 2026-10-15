La Possession : première soirée de contrôles de l'application du couvre-feu à Moulin Joli

Depuis ce mercredi 14 octobre 2026, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés sont soumis à un couvre-feu allant de 20h à 3h dans le quartier de Moulin Joli à la Possession. Pour la première nuit d'application de cette mesure visant à réduire les incivilités, le maire de la ville, Erick Fontaine ainsi qu'une dizaine de policiers municipaux et de gendarmes ont effectué des rondes et des contrôles dans le secteur concerné (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"De voir des familles à l’étage des immeubles vous applaudir, ça veut bien dire que ce qu’on fait est nécessaire, on ne s’est pas trompé" lance le maire de la ville qui impose un couvre-feu aux mineurs de moins de 16 ans.

Suite aux incendies, incivilités et troubles à la tranquillité publique recensés dans le quartier de Moulin Joli, la ville de La Possession a décidé de mettre en place un couvre-feu temporaire pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Cette décision a pris effet ce mercredi 14 octobre et prendra fin le 2 novembre 2026, entre 20 heures et 3 heures du matin, dans un périmètre délimité de Moulin Joli.

- "On sent que la pression tombe légèrement" assure le maire -

"Ça nous a permis de rencontrer la population, ils nous ont expliqué que ça les rassure et que les opérations menées les font se sentir en sécurité. On est sur de la prévention, on a rencontré des mineurs accompagnés par les parents, qui étaient au skatepark, mais à partir de ce jeudi soir, même accompagnés ça ne sera plus possible" si les parents avec leurs enfants mineurs sont contrôlés lors du couvre-feu, ils ne seront pas verbalisés, mais le maire de la ville estime qu'il s'agit là, d'une question de cohérence.

Une situation qui semble se calmer dans le secteur : "On sent que la pression tombe légèrement, hier vraiment on a fait chaque ruelle, chaque passage qu’on a trouvé, dans les petites ruelles, on a beaucoup discuté avec les enfants et les mineurs. Il n’y a eu aucune tension" assure Erick Fontaine.

Cette première soirée, a surtout été marquée par des échanges avec les jeunes et leurs parents. Le maire défend une démarche de prévention, alors que le quartier a connu depuis le début de l’année 41 incendies, 42 interventions de gendarmerie et 20 caillassages des forces de l'ordre et des habitants. Regardez.

"Ce que je retiens aussi de cette première nuit, ce sont les échanges avec les habitants. Plusieurs habitants du quartier sont venus nous encourager et nous dire qu’ils attendaient cette présence et cette action. Notre objectif n’est pas de stigmatiser un quartier ni ses habitants. Bien au contraire" explique le maire de la ville.

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