Le Tampon : une dynamique populaire qui ne cesse de grandir autour d’Alexis Chaussalet

Depuis le début du mois de mars, la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir" menée par Alexis Chaussalet mène une campagne intense au plus près des habitants. Fidèle à sa démarche de démocratie citoyenne, l’équipe a choisi de multiplier les rencontres publiques dans les quartiers pour échanger directement avec les Tamponnaises et les Tamponnais.

En quelques jours seulement, 14 meetings de quartier ont déjà été organisés, notamment à Bois Court, Bourg-Murat, la 19e, la 17e, Bras-Creux, la 12e, Bérive, le Petit-Tampon, Dassy, Trois-Mares, Champcourt, Chatoire, la SIDR 400 et aux Araucarias.

Partout, les habitants ont répondu présents. Ces réunions donnent lieu à des échanges nourris sur les questions qui préoccupent la population : mobilité, services publics de proximité, rénovation des écoles, vie associative, accompagnement social ou encore aménagement des quartiers.

Malgré les tentatives d’intimidation et les attaques dont notre campagne a fait l’objet ces derniers jours, la mobilisation populaire ne faiblit pas. Bien au contraire : les réunions rassemblent chaque jour davantage de participants, signe d’une attente forte de changement au Tampon.

Cette dynamique confirme ce que nous constatons sur le terrain depuis des mois : les habitants veulent reprendre la parole et participer aux décisions qui concernent leur commune.

Et la campagne continue.

Dans les jours qui viennent, la liste “Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir” poursuivra ses rencontres dans les quartiers afin de continuer à échanger directement avec la population. La campagne se poursuit toute cette semaine avec de nouvelles rencontres dans les quartiers.

Du lundi 9 au jeudi 12 mars, notre équipe continuera à aller à la rencontre des habitants avec deux meetings par jour, à 17h et à 19h :

- lundi parking Stade Pont d’Yves puis à l’école de Bras Pontho,

- mardi au croisement du chemin Epidor Hoarau et rue Édouard Glissant puis parking stade Raymond Lauret 14ème kilomètre,

- mercredi au 53 chemin Isautier puis parking Piscine Roland Garros au dessus du Stade Klébert Picard,

- et jeudi École de Piton Hyacinthe puis à la mairie annexe du 23ème kilomètre.

Autant d’occasions de poursuivre ce dialogue direct avec les Tamponnaises et les Tamponnais jusqu’au scrutin.

La campagne se conclura par un meeting final :

Vendredi 13 mars à 18h

à la permanence de campagne

5 rue du Docteur Henri Roussel – Le Tampon

Un dernier moment de rassemblement avant le scrutin pour porter ensemble l’élan citoyen qui traverse aujourd’hui la commune.

Au Tampon, la dynamique est lancée.

Jusqu’à la victoire !

Alexis Chaussalet et la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir"