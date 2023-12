Le temps de l’action est venu

Demain 8 décembre, journée mondiale du climat, la voix citoyenne – La Réunion rappelle que nous sommes collectivement entrés dans l’ère de l’urgence climatique. Une nouvelle fois nous appelons à l’action partout pour préserver la vie sur Terre.

En 2015, lors des accords de Paris sur le climat un objectif clair a été fixé : maintenir le réchauffement de la température en deçà des 2°C. Cela signifie concrètement que nous devons dès aujourd’hui réinventer nos vies avec un modèle plus sobre, plus respectueux des ressources naturelles et de la nature. Un mode de vie qui sera moins émetteur de gaz à effet de serre et moins prédateur du monde vivant. En résumé, il nous faudra émettre à horizon 2050, 2 Tonnes d’équivalent CO 2 par an contre 10 aujourd’hui, soit 5 fois moins. Cela ne veut pas dire pour autant que notre vie sera moins heureuse et moins épanouissante. L’abondance est ailleurs !

A La Réunion et particulièrement à Saint-Denis, nous ne sommes pas préparés à l’adaptation de nos comportements aux effets du changement climatiques. En effet, l’urbanisation croissante vers les hauts qui avale la terre et accélère l’érosion des sols ; la densification des centres-villes qui multiplie les îlots de chaleur ; la concentration des activités qui sature le littoral ; ainsi que l’absence de vision et d’actes politiques forts nous conduisent dans le mauvais chemin. La stratégie nationale bas carbone de notre pays, la France, est en cours de déploiement. Néanmoins à l’échelle locale, peu d’élus ont conscience des transformations à réaliser pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. En 2023, nous élus ne sont pas du tout au rendez-vous. Kisa i di aux habitants-électeurs de La Réunion qu’il faut se préparer et qu’ils seront accompagnés !

Nous, à la voix citoyenne – La Réunion, nous avons et nous aurons la lucidité et le courage politique de porter, notamment lors des prochaines échéances électorales, la transformation écologique de notre île. Nous sommes conscients que cette transformation impactera la vie de tous : des plus riches aux plus pauvres. Dans le contexte social difficile que nous connaissons, où 40% de notre population vit avec moins de 1158 euros par mois (seuil de pauvreté pour une personne seule en 2023), nous savons que la transformation écologique sera aussi le moment d’une transformation sociale en profondeur. Nous sommes convaincus que cette transformation permettra aux plus fragiles de s’émanciper et de vivre mieux au quotidien. Pour la voix citoyenne – La Réunion, la transformation écologique sera synonyme de justice sociale ! C’est pour cette raison que nous sommes remplis d’espoir et de volonté.

L’urgence climatique que nous sommes en train de vivre demande une réponse collective. Pour la Voix citoyenne – La Réunion, la transformation écologique de l’île doit s’appuyer sur 4 grands axes simples, compris et partagés par tous :

1/ Se loger et vivre mieux

o Résorber l’habitat insalubre en faisant preuve de sobriété foncière ;

o Réaliser un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments et de logements ;

2/ Se nourrir mieux en faisant la révolution agricole réunionnaise :

o Développer l’agriculture agroécologique locale et la diversification agricole pour sortir de la dépendance extérieure ;

o Encourager de nouveaux modèles alimentaires fondés sur les légumineuses (haricots, pois, zantac…) et le végétal.

3/ Travailler et produire mieux

o Encourager la sobriété énergétique dans tous les secteurs d’activité ;

o Développer massivement les énergies renouvelables (solaire, vent et océan) ;

o Créer un secteur touristique plus durable et plus authentique ;

o Développer l’économie circulaire qui valorise des déchets et crée de l’emploi sur le territoire.

4/ Se déplacer mieux

o Construire des infrastructures pour du transport en commun de masse et valoriser les autres formes de mobilité active plus respectueuses de la planète et bonnes pour la santé (marche, vélo…) ;

o Mener une politique dissuasive contre l’utilisation quotidienne de la voiture individuelle ;

o Adapter les ports et les aéroports au changement climatique et à la contrainte carbone.

Les étapes à franchir seront parfois difficiles, mais elles raffermiront les liens de fraternité entre nous habitants de La Réunion. Pour la voix citoyenne – La Réunion, il est temps de s’unir pour accueillir l’avenir et participer à la protection du vivant.

Nous ne sommes pas seuls. Ayons cette ambition pour nous, pour les personnes que nous aimons et pour la terre réunionnaise que nous chérissons !

Giovanni Payet

Président de la Voix citoyenne – La Réunion