Les choix des écologistes à Saint-Denis

En 2014, les Verts avaient fait le choix d’une alliance avec le Parti Socialiste en entrant dans la majorité municipale. En 2020, Europe Écologie Les Verts a reconduit cet accord au sein d’une majorité élargie, rassemblée autour d’Ericka Bareigts. Le 16 octobre 2025, Les Écologistes réunis à Saint-Denis en Assemblée Générale ont approuvé le bilan du mandat écoulé et renouvelé leur alliance avec la maire sortante.

En effet, chacun peut le constater, la ville de Saint-Denis se transforme avec l’essor du vélo, le développement des pistes cyclables, le téléphérique Papang, le verdissement de la commune, la multiplication des jardins partagés, etc. Mais Saint-Denis c’est aussi une politique d’hyper-proximité qui vise à rapprocher les citoyens des décisions qui les concernent avec notamment la création d’un Budget Participatif, le plus important de France. Saint-Denis, c’est aussi prendre soin de nos ainés, répondre aux attentes des jeunes, intégrer les protection des animaux dans les politiques publiques, etc. Bref, c’est une politique écologique.

Créé en 1984, le parti les Verts a porté, souvent seul, pendant des années les idées et les valeurs de l’écologie. Aujourd’hui, celles-ci sont au cœur de quasiment tous les projets politiques et nous nous en félicitons. En 2010, Les Verts sont devenus Europe Écologie Les Verts, puis il y a un an, tous les écologistes se sont rassemblés au sein du parti Les Écologistes-Les Verts avec Marine Tondelier comme cheffe de file afin de donner plus de force et de visibilité au grand chantier de la transition écologique.

C’est bien ce qui motive la reconduction de notre alliance avec Ericka Bareigts car il faut non seulement continuer à verdir et à rendre plus solidaire notre ville, il faut aussi réussir les grands chantiers à venir, le téléphérique de La Montagne, le projet de mobilité durable BAOBAB, l’implantation de la forêt urbaine avec Dionypark et les grands projets d’aménagement de la ville, RUCH et PRUNEL. Bref, les Écologistes ont du travail pour les années à venir au sein de la future majorité !

C’est pourquoi, les 15 et 22 mars prochain, nous appelons toutes les Dionysiennes et tous les Dionysiens, à choisir l’écologie et le bulletin de vote de "Saint-Denis pour tous". Retrouvons-nous toutes et tous au meeting du 31 janvier au Stade de l’Est !

Pour Les Écologistes,

Julie Lallemand et Jean-Pierre Marchau, élu.e.s Mairie et CINOR