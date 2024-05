Lettre à madame la ministre déléguée aux outre-mer en visite sur l'île de La Réunion

Nous souhaitions vous rencontrer pour attirer votre attention sur le fait que si L'Union européenne est "mortelle" comme l'a exposé le Président de la République lors de son discours du 25 avril dernier à la Sorbonne, La Réunion, elle, est déjà en "danger de mort" ! (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Compte tenu du contexte géopolotique mondial et local gravissime qui justifie que l'île soit classée en « état d’urgence » face a un risque majeur de famine, nous avions et nous avons toujours - a minima - une question primordiale car vitale à vous poser que nous vous transmettons via :

- Monsieur le Préfet de La Réunion

- Madame la Présidente de la Région Réunion

- Monsieur le Président du Département de La Réunion.

La voici :

Quel est votre définition – et donc celle, bien sûr, de votre gouvernement – de la souveraineté alimentaire ? Est-elle bien celle issue du Sommet de la Souveraineté Alimentaire qui s’est tenu au Mali en 2007, que voici :

"La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles."

Si non, quelle est-elle ?

Nous vous remercions vivement par avance de votre réponse, en vous rappelant que nous avons sollicité il y a déjà un mois un entretien en visioconférence avec votre conseiller en agriculture/alimentation sur le contenu de notre document scientifique "Is food self-sufficiency possible for Reunion Island ?"

Et nous vous assurons de notre attentive et respectueuse considération.

Corinne Doublat Yvette Duchemann Marie-Claire Vizier Stéphane Le Duff Bernard Astruc.