Lutte contre les abandons et la maltraitance animale

Créé à l'issue d'une réunion fondatrice en septembre 2025, à l'initiative d'APEBA et d'autres acteurs de la protection animale, le collectif AZIR 974 ambitionne de devenir un acteur de référence dans la lutte contre la souffrance animale à La Réunion. AZIR 974 est ouvert à toutes les associations de protection animale souhaitant rejoindre une dynamique collective (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le collectif AZIR 974 est destiné à rassembler toutes les associations oeuvrant, sans ambiguïté, pour la protection animale à La Réunion, pour les animaux domestiques, confinés ou errants, dans le respect de la législation en vigueur. D'autres partenaires, notamment des entreprises ou structures engagées, peuvent également rejoindre cette dynamique.

Le collectif agira pour éclairer les politiques publiques et pour mobiliser les partenaires institutionnels, les entreprises et également les citoyens afin de s'engager de manière responsable sur le territoire.

L'ambition d'AZIR 974 est de porter les piliers d'un changement durable en proposant un plan multipartenaires, ciblé sur les causes et les auteurs.

Ce collectif sera également un outil de coopération entre associations afin de mutualiser des idées, des moyens et des énergies. Il sera également force de propositions, afin d'apporter des solutions concrètes et opérationnelles pour enrayer durablement la souffrance animale sur l'ile.

Actuellement, 10 associations sont signataires : APEBA, Toutous du monde, A l'Ouest l'Eden, ALIKA, Ciano, Loops, Les gamelles du keur, Praline Bella and co, Respek nout Poilus et Coup de patte. Ce collectif est ouvert à tous les partenaires s'inscrivant dans cette dynamique positive et pour sortir de l'impasse actuelle.



Face à l'ampleur des abandons, de la maltraitance et de la divagation animales, le collectif AZIR 974 entend aller plus loin qu'un simple constat d'inefficacité.

Il travaille à l'élaboration d'un plan global et structurant, un véritable "Plan Marshall" pour la protection animale, destiné à être proposé aux autorités compétentes, aux collectivités, aux éleveurs, aux partenaires institutionnels, politiques et économiques.

Ce plan Marshall reposera sur quatre piliers :

1. Application effective des lois existantes et répression contre les abandons et la maltraitance 2

. Pression massive de stérilisation et d'identification

3. Éducation et accompagnement des citoyens

4. Mobilisation sociale et sociétale

Afin de mettre fin à des situations qui entraînent chaque année des milliers de décès animaux, mais aussi des impacts lourds pour la société : sanitaires, économiques, environnementaux et sociaux.

Pour le collectif AZIR 974, la protection animale n'est pas un sujet marginal : elle est un enjeu de société, de santé publique et de cohésion sociale.

Agir sur les causes de la souffrance animale, c'est aussi améliorer durablement le vivre-ensemble sur le territoire réunionnais parce que protéger les animaux, c'est aussi agir pour le mieux vivre de tous.