Mission de lutte contre les monopoles : il est temps d'agir

Monsieur le Ministre, Lors de votre visite en Polynésie française, vous avez annoncé la mise en place d'une mission qui a pour but de lutter contre les monopoles dans les outre-mer. Vous l'avez constaté, la vie dans nos territoires ultramarins est extrêmement chère et leurs habitants, et les miens, peinent à vivre au quotidien. (Photo photo RB imazpress)

Pour autant, cette annonce m'interpelle et je me permets de vous écrire pour vous faire part de mes interrogations.

Tout d'abord, et alors que le Président Emmanuel Macron a demandé au Gouvernement de renouer et de consolider le dialogue avec les parlementaires, l'annonce d'une mission de lutte contre les monopoles m'interroge. En effet, nous autres députés ultramarins, avons mené une commission d'enquête parlementaire sur la vie chère en Outre-mer pendant plus de 6 mois. Nous avons donc pu d'ores et déjà cerner les différentes causes menant aux prix que nous connaissons dans ces territoires. Je crois qu'il est particulièrement opportun de vous adresser aux membres de cette commission, dont j'ai fait partie, afin d'obtenir les éléments nécessaires à une lutte efficace contre les monopoles. Avez-vous prévu de consulter les députés membres de la Commission d'enquête sur la vie chère en Outre-mer à ce sujet ?

Ensuite, c'est justement le terme "monopole" qui m'interpelle.

En effet, vous dites vouloir lutter contre les situations de monopoles alors qu'en réalité la Commission d'enquête mentionnée plus haut a pu constater que les situations dans les Outre- mer sont bien plus complexes que de simples monopoles. Vous ne trouverez que rarement des monopoles en Outre-mer.

Toutefois, il existe des duopoles, des oligopoles, des connivences entre acteurs économiques du même secteur et autres abus de positions particulièrement avantageuses (pour ne pas dire dominante).



Ce qui m'importe de vous faire comprendre ici, Monsieur le Ministre, c'est qu'il faut élargir le spectre de la lutte à l'ensemble de ces situations et ne pas viser seulement les monopoles, sans quoi, cette lutte sera vaine.

Avez-vous prévu, à la suite de ces annonces, de viser toutes ces situations afin d'être en cohérence avec les situations réelles des territoires ultramarins ?

La qualité de vie, et j'ai même envie de dire de "survie" de nos concitoyens français d'Outremer se dégrade à mesure que l'inflation s'ajoute à une situation de vie chère déjà présente depuis des dizaines d'années.

Cela ne peut plus durer et les ultramarins doivent avoir une considération équitable à celle accordée aux français d'hexagone.

Le temps de l'action est arrivé et une mission supplémentaire, qui s'inscrit dans un temps long, serait une perte de temps dans une situation déjà fortement dommageable pour les Outremer. Il est nécessaire que de vraies discussions entre les acteurs économiques et l'État soient menées afin de limiter l'augmentation des prix qui impactent directement nos familles qui vivent pour une grande partie d'entre elles en dessous du seuil de pauvreté.

Je reste disponible pour échanger avec vous à ce sujet et vous transmets, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.

Frédéric Maillot