Le Mouvement Citoyen "Engagés" appelle les partis politiques à s’unir pour un gouvernement élargi

Le gouvernement est tombé. C’est la 1ere fois depuis 62 ans. La motion de censure contre le gouvernement était prévisible depuis la nomination de ce nouveau gouvernement et son projet de budget 2025 . C’est un acte majeur qui aura des répercussions significatives sur le fonctionnement des institutions et la stabilité politique de la France.

Une motion de censure constitue un instrument puissant du système démocratique, mais elle comporte également des risques substantiels pour la stabilité gouvernementale, l’équilibre des pouvoirs et l'ordre social.

Cette instabilité politique installée depuis plusieurs mois par le Président Macron nous mène vers une crise politique majeure.

Devant une crise que nous subissons depuis des années et devant l’absence de solutions pour toutes les classes sociales du pays est ce que nous pouvons estimer que cette motion de censure est un acte partisan plutôt qu'une démarche légitime pour défendre l'intérêt général ?

Ce renversement du gouvernement va affecter la confiance des citoyens et avoir aussi un impact négatif sur les marchés financiers.

Cette situation que nous vivons ne fera que renforcer la méfiance des citoyens à l’égard des institutions et d’aggraver la défiance envers les politiques.

Dès aujourd’hui Le président de la République devra tout mettre en œuvre pour proposer un nouveau Premier ministre et former un autre gouvernement d’ouverture.

Le Mouvement Citoyen Engagés souhaite voir la mise en place d’un gouvernement d’ouverture qui devra associer l’ensemble des forces politiques et la société civile pour une gouvernance juste avec un alignement des forces politiques avec pour objectif sortir La France du chaos politique et sociale.

Les forces politiques doivent montrer aux Français leur capacité à s’unir autour d’un projet commun, juste et réalisable sans aggravation de la situation financière déjà catastrophique, sans taxer les salaries, les retraités, les TPE, sans affaiblir les soins ...

Il devient aujourd’hui nécessaire de construire cette France unie pour avancer dans l’intérêt général et mettre de côté ce temps politique qui doit être derrière nous.

On ne peut plus suspendre ou retarder l’examen de réformes importantes.

Il est temps de rétablir la stabilité politique et d’apporter des mesures concrètes et justes et qui répondent aux préoccupations des français et des Réunionnais en prenant en compte nos spécificités.

Engagés appelle l’ensemble des partis politiques à mettre de côté leurs divergences partisanes et à s’unir pour former ce gouvernement élargi, capable de relever tous les défis qui sont devant nous. Les Réunionnais attendent des actes responsables.

Cette crise sociale, économique, environnemental exigent une réaction collective et solidaire. Pour Engagés il est impératif de retrouver cet équilibre politique perdu pour relancer l’économie, restaurer la justice sociale et répondre aux attentes de nos concitoyens.

Engagés attend des solutions immédiates, pragmatiques et portées par un nouveau gouvernement unifié ou un nouveau Président de la République.

Le Mouvement Citoyen « Engagés » appelle les partis politiques à s’unir pour un gouvernement élargi.