Municipales 2026 : dépôt officiel de la liste de la candidate à La Plaine-des-Palmistes

La candidate Sophie Arzal a officiellement déposé ce samedi 21 février 2026, la liste La Plaine des Possibles, marquant une étape déterminante dans la campagne en vue des prochaines élections municipales à La Plaine-des-Palmistes.

Entourée de son équipe, composée de femmes et d’hommes engagés, issus de tous les secteurs de la vie locale et profondément investis dans l’avenir de la commune, Sophie Arzal a réaffirmé sa volonté de porter un projet ambitieux, réaliste et tourné vers l’avenir. La liste La Plaine des Possibles se distingue par sa diversité, son expertise, ainsi que par une représentation forte de la jeunesse, symbole d’un renouvellement nécessaire et d’une énergie nouvelle au service du territoire.

« Le dépôt de notre liste symbolise l’unité et l’énergie d’une équipe profondément attachée à La Plaine-des-Palmistes. Notre ambition est de renforcer ce qui fait la force de notre commune, d’améliorer le quotidien des habitants et de construire, avec eux, une Plaine plus harmonieuse, plus vivante et plus solidaire », a déclaré Sophie Arzal à l’issue du dépôt.

- Un programme qui place la jeunesse au cœur de l’action municipale -

La Plaine des Possibles présentera demain un ensemble de mesures destinées à accompagner, soutenir et valoriser la jeunesse palmiplainoise, parmi lesquelles :

- Création d’un Espace Jeunes dédié aux activités culturelles, sportives et numériques, pensé comme un lieu de rencontre, d’apprentissage et d’initiatives.

- Développement de parcours d’accompagnement vers l’emploi, en partenariat avec les acteurs économiques locaux, pour faciliter l’accès aux stages, aux formations et aux premiers contrats.

- Soutien renforcé aux associations sportives et culturelles, afin de favoriser l’accès des jeunes à des activités régulières et de qualité.

- Mise en place de projets citoyens et écologiques, impliquant les jeunes dans la vie de la commune : jardins partagés, actions environnementales, ateliers de sensibilisation.

- Amélioration des transports et de la mobilité interne, pour faciliter les déplacements vers les écoles, les équipements sportifs et les lieux d’activités.

- Un engagement fort pour la santé et l’inclusion des jeunes -

Consciente des enjeux de santé publique et d’égalité des chances, l’équipe de La Plaine des Possibles souhaite également renforcer l’accompagnement des jeunes, notamment :

- Déploiement d’actions de prévention santé en lien avec les professionnels du territoire : nutrition, activité physique, santé mentale, lutte contre les addictions.

- Création de permanences d’écoute et d’orientation, pour offrir un soutien accessible aux adolescents et jeunes adultes confrontés à des difficultés personnelles, scolaires ou sociales.

- Renforcement de l’inclusion des jeunes en situation de handicap, avec un accompagnement adapté, un accès facilité aux activités municipales et un travail étroit avec les familles et les structures spécialisées.

Développement d’infrastructures et d’activités réellement accessibles, afin que chaque jeune, quel que soit son parcours, puisse participer pleinement à la vie de la commune.

Le programme complet sera présenté ce samedi 21 Février à 10 heures, à l’occasion de l’inauguration de la permanence de campagne, un moment d’échanges privilégiés avec les Palmiplainois et Palmiplainoises.

La Plaine des Possibles invite l’ensemble des habitants à participer à cette rencontre et à s’associer à cette dynamique collective.