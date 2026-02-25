Municipales 2026 : Patrice Selly dépose sa liste "Banian" pour Saint-Benoît

Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, a franchi ce jour une étape décisive de sa campagne en déposant officiellement sa liste en préfecture pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. Sous les couleurs de son mouvement Banian, il conduit une équipe de 39 Bénédictines et Bénédictins engagés sous le slogan : "Bâtir Saint-Benoît ansanm" (Photo D.R.)

Une équipe de renouvellement et de continuité

Cette liste, baptisée "Banian : Bâtir Saint-Benoît ansanm", se veut le reflet de la diversité et du dynamisme de la commune. Alliant l'expérience des élus sortants à l'énergie de nouveaux visages de la société civile, Patrice Selly propose un projet de territoire solide pour poursuivre la transformation de Saint-Benoît initiée en 2020.

"Notre liste est prête. Elle est le fruit de longs mois d'échanges avec les habitants de tous les quartiers, de Bras-Fusil à Sainte-Anne. Aujourd'hui, nous déposons plus qu'une liste de noms : nous déposons une ambition collective pour que Saint-Benoît continue de grandir et de rayonner"», a déclaré Patrice Selly lors du dépôt.

La liste Officielle "Banian" (par ordre alphabétique) conduite par Patrice Selly :

AMBROISE Cindy

AMODE ADAME Akmal

BOYER Jordane

CADET Clara

CATAN François

CAZAL Rolande

CAZAL Augustin

CHANE-KAYE-BONE-TAVEL Anne

CLAIN Jean-Eric

COCHARD Willy

DAMOUR Odile

DE FONDAUMIERE Caroline

ELLAMA Patrice

FONTAINE Jean-Marc

FOUDRAIN André

HOAREAU Christelle

ISSA Ridwane

JACQUEMART Isabelle

JACQUES-ANTOINE Yves

K/BIDI Matthieu

KHOON-YAM Christian

LA CARIA Emilie

LAGAITE Luçay

LEBON Bruno

MANDRIN Xavier

MAUVE Marie-Claude

MITRIDE Stéphane

MUSSARD Emilie

PAYET Sylvie

PREBE Nathalie

ROBERT Bruno

SALAH ALY Sarah

SELLY Patrice

SERRANO Valentine

SITAYA Marina

TANJON Paulette

TESCHER Marie May

TOILIBOU Anrifadjati

VITAL Jean-Louis