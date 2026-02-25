Municipales 2026 : Patrice Selly dépose sa liste "Banian" pour Saint-Benoît

Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, a franchi ce jour une étape décisive de sa campagne en déposant officiellement sa liste en préfecture pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. Sous les couleurs de son mouvement Banian, il conduit une équipe de 39 Bénédictines et Bénédictins engagés sous le slogan : "Bâtir Saint-Benoît ansanm" (Photo D.R.)
Une équipe de renouvellement et de continuité
Cette liste, baptisée "Banian : Bâtir Saint-Benoît ansanm", se veut le reflet de la diversité et du dynamisme de la commune. Alliant l'expérience des élus sortants à l'énergie de nouveaux visages de la société civile, Patrice Selly propose un projet de territoire solide pour poursuivre la transformation de Saint-Benoît initiée en 2020.
"Notre liste est prête. Elle est le fruit de longs mois d'échanges avec les habitants de tous les quartiers, de Bras-Fusil à Sainte-Anne. Aujourd'hui, nous déposons plus qu'une liste de noms : nous déposons une ambition collective pour que Saint-Benoît continue de grandir et de rayonner"», a déclaré Patrice Selly lors du dépôt.
La liste Officielle "Banian" (par ordre alphabétique) conduite par Patrice Selly :
AMBROISE Cindy
AMODE ADAME Akmal
BOYER Jordane
CADET Clara
CATAN François
CAZAL Rolande
CAZAL Augustin
CHANE-KAYE-BONE-TAVEL Anne
CLAIN Jean-Eric
COCHARD Willy
DAMOUR Odile
DE FONDAUMIERE Caroline
ELLAMA Patrice
FONTAINE Jean-Marc
FOUDRAIN André
HOAREAU Christelle
ISSA Ridwane
JACQUEMART Isabelle
JACQUES-ANTOINE Yves
K/BIDI Matthieu
KHOON-YAM Christian
LA CARIA Emilie
LAGAITE Luçay
LEBON Bruno
MANDRIN Xavier
MAUVE Marie-Claude
MITRIDE Stéphane
MUSSARD Emilie
PAYET Sylvie
PREBE Nathalie
ROBERT Bruno
SALAH ALY Sarah
SELLY Patrice
SERRANO Valentine
SITAYA Marina
TANJON Paulette
TESCHER Marie May
TOILIBOU Anrifadjati
VITAL Jean-Louis