Non à la fermeture de la Conférence du Père Martin, Société Saint-Vincent de Paul aux Avirons

Dans un contexte social qui voit progresser la précarité et la pauvreté en France et à La Réunion, il est nécessaire de reconnaître et de saluer l’engagement et le dévouement de tous ceux qui se mobilisent pour apporter aide, soutien et assistance aux personnes en détresse (Photo : www.imazpress.com)

Les chiffres nous indiquent que 36% de la population à La Réunion vit en-dessous du seuil de pauvreté. Et ces dernières années, les associations signalent une augmentation importante du nombre de bénéficiaires d’aides d’urgence. Chaque jour, ils sont plus nombreux à éprouver des difficultés pour se nourrir, se loger et se vêtir. Les militants associatifs offrent l’accueil essentiel et le soutien moral indispensable pour aider les plus fragiles à traverser ces épreuves et s’en relever.

Parmi toutes ces associations, la Société Saint-Vincent de Paul, présente à La Réunion depuis 1854, mobilise ses nombreux bénévoles répartis dans 13 équipes.

Je tiens à saluer l’implication et la solidarité des bénévoles et des membres de cette association qui s’inquiètent de la probable fermeture du point d’accueil aux Avirons. En effet, depuis 2017, leur présence est possible grâce à la mise à disposition, par la municipalité, d’un local. Je partage l’incompréhension de ces acteurs associatifs qui font vivre la solidarité et l’entraide.

Je considère qu’une écoute attentive doit être accordée aux acteurs de terrain qui nous parlent de leur engagement. Je voudrais que les mots de ce bénévole soient entendus: “Notre mission est avant tout d’être présents pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous croyons fermement en la force de la communauté pour surmonter ensemble les défis de la précarité. En travaillant main dans la main avec nos partenaires et nos bénévoles, nous pouvons apporter un réel espoir et un soutien concret

à ceux qui en ont le plus besoin”.

Je souhaite que la rencontre de cette semaine entre le maire et le représentant de cette association - qui se consacre aux plus faibles - permette de confirmer l’utilité sociale de cette organisation et de renforcer le partenariat avec la commune et les institutions présentes aux Avirons.