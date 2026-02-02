Non au retour déguisé du CPE : le MEDEF recycle la précarité

Le PLR "Pour la Réunion" condamne avec la plus grande fermeté la déclaration du MEDEF proposant la création d’un prétendu "CDI pour les jeunes", qui n’est en réalité qu’un recyclage cynique du CPE, massivement rejeté par la jeunesse et le monde du travail en 2006.

À La Réunion, la situation de l’emploi est déjà dramatique. Le taux de chômage global reste très élevé : environ 17 % de la population active est au chômage selon les dernières données locales, soit plus du double du taux national en France hexagonale.

La jeunesse est particulièrement touchée : le taux de chômage des 15-29 ans tourne autour de 34 %, bien au-dessus des moyennes nationales et européennes.

Derrière l’habillage trompeur du terme « CDI qui puisse être rompu sans motif pendant les premières années», le patronat cherche à imposer un contrat dérogatoire, marqué par l’instabilité, la facilité de rupture et l’affaiblissement des droits des jeunes travailleuses et travailleurs. Cette proposition repose sur une logique profondément injuste : faire de la jeunesse une variable d’ajustement du marché du travail.

Le PLR refuse catégoriquement cette régression sociale.

Le PLR appelle à la mobilisation contre toute tentative de résurrection du CPE, sous quelque nom que ce soit, et réaffirme son combat pour un droit au travail stable, émancipateur et égalitaire pour toutes et tous.

POUR LA RÉUNION