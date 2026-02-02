À retenir ce soir : un mort à Madagascar, carnet rose à Kélonia, interpellations à Saint-André, Joé Bédier porte plainte et Fytia

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 février 2026 : - Madagascar : un mort, un disparu et 8.400 déplacés dans le sillage de Fytia - Kélonia : une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle - Saint-André : détention de stupéfiants et incitation à l'émeute, deux personnes placées en garde à vue - Subventions post-Garance : après la polémique, le maire de Saint-André porte plainte contre Jean-Marie Virapoullé - Fytia à 250 km de La Réunion, la houle déferle sur la côte ouest et la pluie reprend de plus belle, la route du littoral est basculée

Une personne est décédée, une autre disparue et quelque 8.400 autres ont dû quitter leur foyer après le passage de Fytia qui a traversé Madagascar d’ouest en est, a indiqué dimanche le Bureau national de gestion des risques et catastrophe (BNGRC).

Une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle de Kélonia à Saint-Leu. L'équipe du centre de soins a mis en place une surveillance adaptée. Les nouveaux nés "en pleine forme", seront relâchés, explique Stéphane Ciccione.

Ce dimanche 1er février 2026, vers 17h45, les équipes de la Brigade anti-criminalité (BAC 200) ont procédé au contrôle d'un deux-roues sur le secteur de Fayard à Saint-André. Il a été interpellé pour détention de stupéfiants. Lors de l'extraction de la personne arrêtée, deux personnes ont été identifiées pour incitation à l'émeute. Selon nos informations, deux véhicules de la Bac sont venus en renfort. Une personne a été interpellée. Les deux personnes sont en garde à vue.

Ce lundi 2 février 2026, le maire de Saint-André, Joé Bédier, accompagné de son avocat, Maitre Robin Binsard, a annoncé déposer plainte contre Jean-Marie Virapoullé pour diffamation dans l'affaire de la polémique sur les subventions post-Garance, dénoncé par l'opposition municipale. À l’origine de la polémique, la transmission à l’État de deux photographies ne correspondant pas au stade Soune-Seyne à Cambuston mais d'un stade de Brest. Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent concerné.

À 16 heures ce lundi 2 février 2026, la forte tempête tropicale Fytia présente une légère intensification mais reste encore au stade de forte tempête tropicale. Elle se trouve à 250 km de La Réunion. Des rafales pouvant atteindre les 80 km/h, des fortes pluies et une houle cyclonique de l'ordre de 2m50 à 3m sont encore envisagées. Depuis la nuit de dimanche à lundi, le temps s'est dégradé, essentiellement sur le nord et l'ouest de l'île. Les côtes ouest et nord sont en vigilance jaune vagues-submersions, l'ouest et le sud en vigilance vents forts. Le nord, l'est et l'ouest sont en vigilance fortes pluies et orages. En raison des intempéries, la route du littoral basculée.