Ideom : le surendettement augmente de 20% à La Réunion

Ce lundi 2 février 2026, l'Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer (Iedom) de La Réunion dresse le bilan de ses activités pour l'année 2025. Une année marquée par une croissance encore modérée et une augmentation de la vulnérabilité financière des ménages avec une hausse de 20 % des demandes de dossiers de surendettement.

En 2025, malgré la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt, la croissance de l’activité est restée modérée.

L’impact du cyclone Garance, l’épidémie de Chikungunya et la montée des incertitudes ont freiné le redressement de l’économie du territoire, comme documenté par l’IEDOM via ses publications récurrentes et thématiques, conformément à sa mission d’observation de la conjoncture économique et financière.

La demande de monnaie fiduciaire auprès de l’IEDOM a reculé de -2,4 % par rapport l’année précédente, à 114 millions de billets prélevés, reflétant une consommation des ménages encore peu dynamique cette année.

- 2.044 dossiers de surendettement déposés en 2025 -

La vulnérabilité financière des ménages réunionnais reste élevée quant à elle : 2 044 dossiers ont été déposés à La Réunion auprès du secrétariat de la commission de surendettement, contre 1 706 dossiers un an auparavant (+ 20 %, après +28 % en 2024). En 2025, le nombre de désignations de banque pour l’ouverture d’un compte (400) s’inscrit toutefois en léger retrait par rapport à 2024 (436).

L’IEDOM a coté 3 011 entreprises réunionnaises et 40 grands groupes en 2025 sur la base de l’examen de leurs documents comptables. Dans le cadre de cette activité, 345 entretiens de cotation ont été menés avec les dirigeants des entreprises qui ont permis de collecter des informations qualitatives.

La médiation du crédit a été plus sollicitée en 2025 avec 28 saisines contre 8 en 2024. Les demandes des dirigeants portent principalement sur la restructuration de PGE. Les dossiers reçus concernent plutôt des entreprises de petite taille, concentrées dans les secteurs du commerce et de la restauration-hébergement.

Le correspondant TPE-PME de l’IEDOM a reçu 150 demandes relevant de problématiques liées aux difficultés de trésorerie et aux besoins d’accompagnement à l’ouverture de procédures amiables, contre 141 en 2024.

La plupart des entreprises ont peu d’effectifs et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 K€. L’IEDOM a participé aux différents événements organisés par les réseaux d’accompagnement des entreprises.

Au cours de l’année, l’Institut a sensibilisé 1 349 personnes aux problématiques liées à l’argent et à l’économie à travers 80 actions menées dans le cadre de sa mission d’éducation économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI).

Ces actions ont pris la forme d’ateliers thématiques, d’évènements marquants comme la Semaine de l’éducation financière en mars, le Service National Universel en juin, les Journées nationales d’actions contre l’illettrisme début septembre, la semaine de l’entrepreneuriat ou la participation au jury du Prix de l’Excellence Économique.

