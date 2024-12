Plan ministériel pour la tranquillité scolaire

Le SNALC ne peut que se réjouir de la réaction de notre ministère face aux constantes atteintes à l'autorité des enseignants et personnels de l 'Éducation. Cela fait plus de 30 ans que nous dénonçons les attaques à la liberté pédagogique et à l'intégrité professionnelle des professeurs de l'Education Nationale. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans le point 2: Protéger les personnels et les élèves, il est affirmé qu'"Aucune violence, menace, pression ou contestation d’enseignement n’a sa place à l’École de la République. Chaque incident doit être signalé sans délai à l’autorité hiérarchique, notamment..... l’ensemble des mesures déployées pour prendre en charge et accompagner les victimes.



Ce Bulletin Officiel qui arrive si tardivement à le mérite d'exprimer que "Le soutien de l’institution à l’égard des personnels victimes et de la communauté éducative doit être total dès la survenue des faits et sur la durée."



Le SNALC demande un affichage destiné aux usagers des établissements scolaires, l'inscription au Règlement intérieur et la mise en place d'un dispositif interne par le biais du plan prévention violence pour que ce BO soit une réalité sur le terrain. Nous dénonçons cependant la faiblesse de l'appellation ( plan pour la tranquillité scolaire) qui ne reflète pas la gravité de la situation. Le respect du travail des personnels relève d'une exigence urgente de sécurité physique et de respect de leur travail, non de leur "tranquillité".



Le SNALC n'oublie pas les suppressions d'emplois aggravées par les baisses de postes proposées au recrutement, le gel du point d'indice, les jours de carence si injustes, la baisse du pouvoir d'achat et la dégradation des conditions de travail inhérentes à cette politique d'austérité budgétaire.