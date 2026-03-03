Pour le progrès social au Tampon, avec Nathalie Bassire

Vu le projet de mandature 2026-2032 co-construit avec la population tamponnaise et les forces vives du Tampon par Madame Nathalie Bassire, et en particulier les mesures de son programme en faveur de l’écologie et de la justice sociale, notamment en termes de pouvoir d’achat avec la cantine à 1 € par MOIS et par enfant pour toutes les familles tamponnaises, ainsi que la gratuité totale du bus pour tous les Seniors dès 60 ans, tous les Jeunes jusqu’à 25 ans, toutes les Personnes en Situation de Handicap (quel que soit le taux de handicap), et tous les demandeurs d’emploi (dont les bénéficiaires du RSA). (Photo DR)

Vu le programme injuste et inadapté du candidat LFI parachuté au Tampon qui aggrave la vie chère et propose expressément par exemple de fixer la cantine scolaire à 1 € PAR REPAS, soit un total de plus de 17 € par mois (au lieu de 15 € actuellement) ce qui représente une augmentation forte de +15 %.

Considérant la politique de casse sociale et de matraquage fiscal menée depuis 2021 par la majorité régionale de Madame Huguette Bello, et notamment la diminution drastique des crédits alloués à la Continuité Territoriale (1 bon tous les 4 ans pour une petite partie de la population et rien pour tous les autres) et la hausse des taxes régionales sur les cartes grises au détriment de toutes les classes moyennes et des plus modestes.

Considérant les arrangements d’arrière-cuisine de longue date conclus entre Bello et TAK, notamment depuis les élections régionales de 2015 avec la fusion contre-nature des listes Bello et TAK, illustrée par le transfert sur la liste Bello des lieutenants takistes Monique Bénard et Jacquet Hoarau qui votent depuis 2021 à la Pyramide Inversée la grande majorité des affaires proposées par la Présidente de Région.

Considérant que personne ne peut parler à notre place, ni en notre nom au Tampon,

Nous, citoyens progressistes et engagés au Tampon, de sensibilité de Gauche, rappelons notre soutien plein et entier à la liste humaniste et de rassemblement « L’ALLIANCE DES TAMPONNAIS » conduite par Madame Nathalie Bassire à l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 au Tampon pour une Ville plus inclusive, plus solidaire et plus verte.

- Jean Alain Cadet, écologiste et ancien conseiller régional

- Marlène Bachelier, Socialiste et directrice de campagne de Jean-Jacques Vlody (législatives 2022)

- Ludovic Fibacque, Socialiste et trésorier de la section PS du Tampon (jusqu’en 2025)

- Enis Rockel

- Jessica Sarpedon

- Abdoullah Panchbaya