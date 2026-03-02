Présentation des 47 colistiers de la liste "Saint-André, Horizon 2032"

Ce dimanche, Joé Bédier a officiellement présenté à la presse et en direct sur Facebook la liste "Saint- André, Horizon 2032", composée de 47 colistiers engagés pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

- Une équipe renouvelée et ancrée dans la société civile -

La liste est renouvelée à plus de 50 % et fait une large place à des femmes et des hommes issus de la société civile. Ce choix assumé traduit une volonté claire : ouvrir la gouvernance municipale à de nouvelles compétences et consolider une dynamique fondée sur le travail, la proximité et la responsabilité.

"Saint-André ne doit plus être une ville d’annonces, mais une ville d’actions", a déclaré Joé Bédier devant la presse.

Le Grand Saint-André : cinq pôles structurants, plus de 3.000 emplois

Le candidat a détaillé les cinq grands pôles de développement déjà engagés :

• Le Colosse : 3e campus universitaire, lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, centres de formation, Colosse Arena, espace événementiel.

• Martin Valliamé : multiplex cinéma , hôtel, pôle de restauration, IRECI

• Ravine-Creuse : pôle artisanal, pôle agroalimentaire, nouveau Centre Technique Municipal.

• Centre-ville : Grande Place urbaine, projets commerciaux structurants, Cité administrative.

• Bois-Rouge / Cambuston : 10 hectares de zone d’activité économique, nouveau pont, centre logistique.

Ces opérations, déjà engagées ou en cours de structuration avancée, visent à transformer durablement l’économie locale.

Joé Bédier a pris un engagement clair :la création de plus de 3.000 emplois sur la période 2026–2032.

- Une priorité affirmée : les quartiers -

La future mandature sera placée sous le signe du rattrapage correctif et de la mise à niveau des quartiers : voiries, écoles, équipements de proximité, modernisation des infrastructures.

"2026–2032 sera la mandature des quartiers. Nous poursuivrons la transformation engagée et nous amplifierons le mouvement", a affirmé le candidat.

Continuer le changement !

Cette séquence marque l’entrée pleine et entière de la liste « Saint-André, Horizon 2032 » dans la campagne des 15 et 22 mars prochains.

Le choix est clair : poursuivre la transformation engagée ou revenir aux années d’immobilisme.

Joé Bédier a appelé les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens à se mobiliser massivement pour amplifier le développement économique, renforcer la priorité aux quartiers et garantir à Saint-André toute sa place au sein de la CIREST.

"Nous avons redressé la ville. Nous l’avons remise en mouvement. Nous ne laisserons personne freiner cet élan." Les 15 et 22 mars, il ne s’agira pas seulement d’élire une équipe municipale. Il s’agira de choisir l’ambition, la solidité et le travail. Saint-André avance. Et elle avancera plus vite encore. Continuons le changement !