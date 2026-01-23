Projet de loi sur la police municipale : des compétences élargies sans reconnaissance sociale

L’Union Régionale UNSA Territoriaux de La Réunion dénonce un projet de loi qui se limite à l’élargissement des compétences des polices municipales — relevé d’identité, dépistage alcool et stupéfiants, mise en fourrière, police de l’urbanisme, restitution des animaux errants — sans aborder le volet social et statutaire des agents (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette approche accroît les responsabilités confiées aux policiers municipaux sans clarification de leur rôle, sans moyens adaptés et sans protection juridique suffisante. Elle renforce également les inégalités entre communes, particulièrement dans les territoires ultramarins comme La Réunion.

"Nous sommes favorables à une police municipale efficace, mais cela ne peut se faire au détriment des agents. L’élargissement des compétences doit impérativement s’accompagner d’une reconnaissance sociale, statutaire et salariale à la hauteur des missions confiées. Sans cela, c’est l’équité territoriale et la sécurité juridique des agents qui sont mises en péril."

Face à cette situation, l’UR UNSA Territoriaux de La Réunion réaffirme ses revendications :

- La publication des nouvelles grilles indiciaires, annoncées au Beauvau de la police municipale ;

- La réouverture du dossier de la NBI ;

- L’ouverture par le Gouvernement d’un espace de négociation dédié aux salaires, aux carrières et aux retraites.

L’UR UNSA Territoriaux soutient une police municipale efficace et reconnue, mais refuse toute extension des compétences sans reconnaissance sociale, statutaire et salariale.