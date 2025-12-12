Réaction de Jacquet Hoarau suite à la disparition d'Edmond Lauret

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition d’Edmond Lauret, dit Timon, qui a été mon collègue au conseil municipal durant plusieurs mandats (Photo : sly/www.imazpress.com)

Travailleur acharné et engagé, il a été l’un des initiateurs du Groupement Intercommunal du Sud ( G.I.S. ) qui est devenu aujourd’hui la CASUD.

Pendant nos mandats communs, nous avons travaillé étroitement sur de nombreux dossiers dans l’intérêt de la population du Tampon et de La Réunion.

Ancien sénateur, homme de droite convaincu, nous avons lutté ensemble pour défendre les fondements de la Départementalisation et le statut de La Réunion au sein de La République Française.

A son épouse, Rose, à ses enfants et à ses proches, j’adresse mes très sincères condoléances. Beaucoup de courage à vous dans l’épreuve que vous traversez.