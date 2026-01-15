Renouvellement des flottes de pêche : une avancée décisive pour les pêcheurs réunionnais

Décision de la Commission européenne relative aux lignes directrices sur le renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP) : la Présidente de Région Huguette Bello salue une avancée décisive pour les pêcheurs réunionnais, mais le combat continue ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La Présidente de Région Huguette Bello tient à saluer la dernière décision de la Commission européenne qui remanie significativement les lignes directrices concernant le renouvellement des flottes de pêche de moins de douze mètres dans les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche.

Ces modifications importantes permettront une meilleure évaluation de l’état des stocks disponibles, une adaptation des modalités de calcul des indicateurs biologiques et techniques pour les navires de douze mètres et la prise en compte des facteurs économiques, biologiques et environnementaux qui influencent fortement l’activité des pêcheurs dans nos RUP.

Ces nouvelles dispositions constituent une avancée décisive pour les flottes artisanales réunionnaises, dont les conditions d’exploitation diffèrent profondément de celles observées dans l’Hexagone et dans d’autres régions de l’Union européenne.

Il s’agit là d’une lutte majeure portée depuis de nombreuses années par la parlementaire Huguette Bello, poursuivie aujourd’hui en tant que Présidente de Région, en concertation avec les différents acteurs, au premier rang desquels figurent les pêcheurs réunionnais.

La satisfaction est bien sûr réelle, en ce que la Commission, à travers cette révision, reconnaît implicitement les difficultés concrètes auxquelles ont été confrontés nos pêcheurs dans le cadre de la mise en œuvre effective du renouvellement des flottes de pêche, et dans la mesure où cet instrument juridique leur permet de bénéficier, enfin, des aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche pour lesquelles des luttes justes ont été menées.

La Présidente de Région invite maintenant l’État à se saisir sans délai de ce nouvel instrument juridique pour activer, d’ici à mars prochain, les aides auxquelles nos pêcheurs auront droit pour procéder au renouvellement de leurs flottes. Elle demande également à la Commission européenne d’intégrer les aides à la flotte de pêche dans le prochain paquet législatif de simplification.

Dans ce dossier aux multiples rebondissements, attentes et déceptions, la Présidente Huguette Bello et la majorité régionale restent pleinement mobilisées en soutien aux pêcheurs réunionnais dans leur combat.