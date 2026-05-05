Repas à 1 euro pour tous les étudiants : une avancée majeure pour la jeunesse à La Réunion

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste et les Jeunes Socialistes de La Réunion saluent l’entrée en vigueur de la généralisation du repas à 1euro pour l’ensemble des étudiants dans les restaurants universitaires du CROUS en France, et donc à La Réunion. Cette décision est le fruit du combat mené par le Parti Socialiste et ses parlementaires, dont la députée Fatiha Keloua Hachi, pour ce droit fondamental. Celui pour chaque étudiant de pouvoir se nourrir correctement, sans devoir sacrifier le reste de son budget (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, où le coût de la vie est structurellement plus élevé et où la précarité touche de plein fouet la jeunesse, cette mesure aura un impact immédiat. Trop d’étudiants renoncent encore à un repas équilibré pour pouvoir payer un loyer, leurs pleins de carburant ou leurs frais pédagogiques.

Le repas à 1 euro pour tous, sans condition de bourse, constitue une avancée sociale majeure. Il favorise un accès plus équitable à une alimentation saine tout en allégeant la charge mentale des étudiants.

Il contribue à la réussite des parcours d’études, en luttant contre la fatigue, le stress et le décrochage liés à la précarité.

Nous nous félicitons que ce combat porté de longue date par les socialistes trouve aujourd’hui une traduction concrète dans la vie des étudiants réunionnais.

Pour la Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste et les Jeunes Socialistes de La Réunion, la jeunesse ne doit pas être contrainte de survivre pour pouvoir étudier. Nous défendons une vision globale de la vie étudiante, fondée sur l’accès à la culture, à une alimentation saine, aux transports, aux loisirs. Ainsi, qu’à la lutte contre toutes les formes de discriminations et d’inégalités.

La généralisation du repas à 1€ pour tous les étudiants est une étape décisive dans cette direction. Nous appelons le gouvernement à aller plus loin, en faisant de la lutte contre la précarité étudiante une véritable priorité nationale, avec une attention particulière portée aux réalités spécifiques de La Réunion.

Les Jeunes Socialistes de La Réunion et la Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste resteront mobilisés pour que chaque jeune, sur notre île, puisse étudier dans la dignité et construire son avenir en toute liberté.

Ericka Bareigts

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste

Les jeunes socialistes de la Réunion

