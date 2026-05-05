Plusieurs kilomètres d'embouteillages après un accident sur la NRL en direction de l'ouest

La circulation est compliquée ce mardi soir 5 mai 2026 sur la NRL et la route du littoral, en direction de l'ouest. Après un épisode de pluie et un accident survenu à la Grande chaloupe à 17h, des embouteillage en accordéon se sont formés. Environ 4 km de bouchon sont à signaler juste sur la NRL, et 15 km au total depuis la Grande Chaloupe jusqu'à Savanna. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)