Retrait de la loi Yadan : une victoire pour la liberté d'expression et la lutte contre l'antisémitisme !

Le retrait de la loi Yadan de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est un cinglant aveu d'échec pour le groupe Renaissance et le gouvernement qui soutenaient activement cette proposition de loi. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce texte était en effet un danger pour la liberté d'expression et pour la lutte contre l'antisémitisme selon le syndicat des avocats de France, la Cimade ou encore l'Union Juive Française pour la Paix.



En confondant volontairement antisionisme et antisémitisme, en cherchant à museler toute critique de la politique israélienne, en liant le sort des citoyens français de confession juive à celui de l'État d'Israël : non seulement la loi Yadan mettait en péril la liberté d'expression mais aussi tous nos concitoyens de confession juive rendus responsables, à leurs corps défendants, des crimes de l'extrême-droite israélienne au pouvoir.



Non Netanyahu et ses soutiens ne représentent pas l'ensemble des juifs de la planète ! Oui Netanyahu et ses soutiens sont des criminels de guerre qui commettent un génocide et devront répondre, un jour ou l'autre, de leurs actes devant la justice internationale !



La mobilisation citoyenne, à travers la pétition signée par plus de 700 000 personnes, et la résistance parlementaire que nous avons menée à l'Assemblée ont permis d'écarter le danger.



C'est une grande victoire obtenue grâce à la mobilisation populaire et à la résistance parlementaire.



Plus que jamais nous resterons vigilants face à un gouvernement qui ne désarmera pas et annonce un nouveau texte sur le sujet fin juin. Plus que jamais nous resterons mobilisés pour défendre la liberté d'expression et continuer à lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Partout, tout le temps.



Perceval Gaillard,

Député LFI-NFP de La Réunion.