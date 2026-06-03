Nouvelle Route du Littoral : la voiture accidentée n'est plus sur place, la circulation a repris normalement dans le secteur

(Actualisé) L'accident est terminé sur la NRL, la circulation a pu reprendre dans le secteur. Le Centre Régional de Gestion des Transports (CRGT) nous informait ce mercredi 3 juin 2026, qu'une voiture s'est retrouvée sur le flanc sur la Nouvelle route du littoral, dans le secteur de la Grande Chaloupe, en direction de la Possession. La voie de bus était neutralisée, les secours et une patrouille de la CRGT étaient sur place afin de prendre en charge l'automobiliste et gérer la circulation. Le véhicule aurait fait une sortie de route. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

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