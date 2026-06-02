Saint-Louis : un homme mortellement poignardé en centre-ville, un suspect interpellé

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, un homme de 49 ans a été poignardé à mort en pleine rue dans le centre-ville de Saint-Louis dans la nuit de ce mardi 2 juin 2026. Ce mercredi, les forces de l'ordre indiquent qu'un suspect a été interpellé dans cette affaire. Selon la maire de la ville, Juliana M'Doihma, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances de ce drame“ indique-t-elle sur les réseaux sociaux (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

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