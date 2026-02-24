Saint-Benoît : la sécurité des enfants est la priorité de l’équipe éducative de l’école Sainte-Marguerite

À la suite de signalements émanant de parents et de certains élèves au sujet de comportements jugés inappropriés, le salarié concerné a été entendu par les services de la gendarmerie. À ce jour, une procédure est en cours d’instruction. (Photo : rb/imazpress.com)

Il y a quelques jours L'OGEC de l'école Sainte Marguerite a souhaité informer, en toute transparence et avec le sens des responsabilités qui est le sien, les parents de la situation professionnelle de ce membre du personnel de l’établissement .

Il convient de rappeler avec la plus grande clarté que, conformément à l’article 9-1 du Code civil et à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée à son encontre.

Le salarié de son côté conteste formellement les faits qui lui sont reprochés.

En l’absence de toute décision judiciaire ou administrative interdisant l’exercice de ses fonctions, et conformément au principe de présomption d’innocence susmentionné, l’établissement ne pouvait légalement s’opposer à cette demande.

- Mise en place d’un dispositif spécial -

Toutefois, par mesure de précaution et dans un souci constant de protection des élèves et de sérénité pour l’ensemble de la communauté éducative, l’organisation du travail de ce salarié » a été strictement aménagée.

Ses missions sont désormais exercées sans aucun contact avec les élèves ni avec les familles, et en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.

Cette décision a été prise après consultation et validation du conseil juridique de l’établissement, afin de garantir le respect du droit tout en assurant la sécurité et la confiance au sein de la communauté scolaire.

L’OGEC et l'école demeurent pleinement mobilisés pour assurer un environnement éducatif sûr, respectueux et conforme aux obligations légales qui s’imposent à lui.

Afin d’assurer un cadre serein pour les parents et les enfants, la direction de l’école continue à suivre avec la plus grande attention l’évolution de la procédure en cours et prendra le cas échéant, toute mesure qui s’imposerait au regard des décisions des autorités compétentes.

- Dialogue avec les parents -

La direction de l’établissement ainsi que l’OGEC et l’APEL ont choisi la carte de la transparence et du dialogue dans cette situation en utilisant l’application éducartable pour communiquer chaque étape de l’affaire avec les parents.

Une réunion de concertation et un temps d’échange sont organisé cette semaine par la direction de l’établissement ainsi que l’OGEC et l’APEL afin que chacun : communauté éducative et parents puissent s’exprimer et contribuer à la sécurité des enfants et au bon fonctionnement de l’établissement.

Néanmoins, l’ensemble des acteurs éducatifs déplorent la volonté de certains parents d’agir envers et contre le respect de la loi et des règles de sécurité de l’établissement : menaces, intrusions, acte de vandalisme, diffusion d’information fausses …..

L’ensemble des acteurs éducatifs rappellent aux parents qu’il est interdit de faire justice soit même et demande un retour au civisme pour chacun puisse se concentrer et œuvrer à l’éducation et à la sécurité des enfants.

Toute action mettant ainsi en danger la sécurité des enfants et de l’équipe éducative sera sanctionnée et fera l’objet de procédures judiciaires. Des mesures concrètes ont ainsi été prises dans ce sens afin de garantir un climat serein pour les enfants.

La sécurité des enfants est la priorité de l’équipe éducative de l’école Sainte-Marguerite.