Défaut de fabrication : rappel de 27 lots de Doliprane pour jeunes enfants

L'agence nationale de sécurité du médicament procède au rappel de 27 lots de flacons de Doliprane 2,4% suspension buvable fournis avec des pipettes graduées. L'ANSM explique que : "les graduations de certaines pipettes fournies avec les flacons de Doliprane 2,4% sont susceptibles de s’effacer progressivement, après un rinçage à l’eau tiède ou chaude. Sur ce médicament réservé aux bébés et jeunes enfants, ce défaut de fabrication peut entraîner un risque de surdosage. Selon L'ANSM : " la qualité du médicament n’est pas remise en cause." (Photo : capture d'écran ANSM)

Les lots rappelés ont été distribués dans les pharmacies de ville entre le 12 novembre 2025 et le 3 février 2026.

Dans un communiqué l'ANSM précise les raisons de ce rappel : "Ce défaut qualité peut ensuite entraîner une erreur dans le dosage du médicament avec un risque potentiel de surdosage en paracétamol chez les nourrissons et les jeunes enfants (3 à 26 kg)."



"Le laboratoire Opella Healthcare France procède, en accord avec l’ANSM, au rappel de 27 lots conditionnés avec les pipettes présentant ce défaut. Les patients qui ont une boîte provenant d’un des lots concernés sont invités à la rapporter à leur pharmacie pour qu’elle leur soit remplacée gratuitement" peut-on lire sur le site de l'ANSM.

Le numéro de lot peut être vérifié sur le flacon ou au dos de la boîte.

- Risque de surdosage -

L’effacement des graduations sur la pipette peut entraîner des erreurs sur la quantité de paracétamol administrée à l’enfant. Dans certains cas, un surdosage en paracétamol peut notamment causer des lésions du foie. Ce risque, bien que faible, existe chez les bébés et les jeunes enfants chez lesquels une atteinte du foie peut survenir en cas de prises répétées à des doses trop élevées.

Comment vérifier si mon médicament est concerné ?

Le numéro de lot est indiqué sur l'emballage extérieur de la boîte, généralement sur la face postérieure dans un encadré blanc, et accompagné de la date d'expiration. Cet encadré peut toutefois se trouver sur une autre face, selon les boites. Le numéro de lot est également présent sur l'étiquette apposée directement sur le flacon.

- Que faire si mon numéro de lot fait partie des lots rappelés ? -

N’utilisez plus la pipette mais ne jetez pas le flacon ;

N’utilisez pas la pipette d’un autre médicament ;

Rendez-vous chez votre pharmacien pour procéder à un échange gratuit de la boîte avec son flacon.

En cas de doute sur la dose qui a été administrée à votre enfant ou si vous pensez que votre enfant présente peut-être des symptômes de surdosage (nausées, vomissements, anorexie, pâleur ou douleurs abdominales), consultez rapidement un médecin.

