Saint-Denis : le recteur apporte son soutien à l'enseignante agressée par une élève au lycée Julien de Rontaunay

Rostane Mehdi, recteur de La Réunion sera en visite au lycée Julien de Rontaunay ce mardi 24 février 2026. Il vient "témoigner sa solidarité à l’ensemble de la communauté éducative" après l'agression d'une enseignante par une élève ce lundi. Le recteur dit apporter à la professeure "son soutien plein et entier". Il appelle "à la plus grande fermeté face de tels actes d’agressions inadmissibles". (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce lundi 23 février 2026 à 13h30, une enseignante du lycée professionnel Julien de Rontaunay à Saint-Denis a été agressée par une élève de la classe, annonce le rectorat, la faisant chuter au sol. L’enseignante a déposé plainte auprès des forces de l’ordre et bénéficie de la protection fonctionnelle.

"L’élève auteure des faits a immédiatement fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire, dans l’attente d’un conseil de discipline qui sera réuni mi-mars au retour des vacances scolaires", précise le rectorat dans un communiqué.

Le Snalc, demande dans un communiqué : "que les premiers signes d'incivilité en classe soient repérés et donnent lieu à un traitement spécifique par l'administration en soutien des enseignants qui voient se dégrader trop souvent le climat scolaire sans pouvoir enseigner dans des conditions dignes dans leurs classes."

"Il faut d'urgence faire respecter les règlements intérieurs des EPLE en mettant le plan prévention violence au cœur des instances et de la vie des établissements" explique le syndicat.

Une cellule de soutien psychologique sera mise en place ce mardi matin par l’établissement.

Pour rappel : le lundi 9 février, une professeure de français du collège Paul Hermann à Saint-Pierre, a été agressée par un élève de 5ème. Elle a été étranglée par le jeune garçon. Le collégien a été exclu de l'établissement, le temps de son passage en conseil de discipline.

