À 1.040 km de La Réunion, Horacio a atteint le stade de cyclone tropical intense, sans impacter l'île

Horacio est devenu ce lundi 23 février 2026 un cyclone tropical intense. À 16 heures, le système se situait à environ 200 km à l'est de Rodrigues et à 1.040 km de La Réunion. Il "devrait continuer à se diriger vers le sud-ouest avant d'incurver sa trajectoire vers le sud mardi", indique Météo France. "Sa phase d'intensification continue et il devrait rester au stade de cyclone tropical intense jusqu'en matinée de mardi avant de s'affaiblir les jours suivants", ajoutent les prévisionnistes.

Horacio est passé "à un peu plus de 200km à l'est de Rodrigues en fin de journée de lundi avant de s'éloigner", indique Météo France.

Une influence de ce système sur les conditions météorologiques à Rodrigues est possible. "Ainsi un vent fort, une mer dangereuse et de fortes averses sont possibles entre lundi et mardi prochain", préviennent les météorologues.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

À plus longues échéances, "après un ralentissement vers les 30°Sud, le système devrait transiter vers les latitudes plus sud à un stade affaibli", précisent les météorologues.

Aucune influence attendue de ce système sur les prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte.

- Le cyclone tropical Horacio à 1.040 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 185 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 260 km/h.

Pression estimée au centre : 946 hPa.

Position le 23 février à 16 heures locales : 19.8 Sud / 65.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1040 km au secteur: est

Distance de Mayotte : 2320 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : sud-ouest, à 22 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 24/02 à 16h locales, par 23.6 Sud / 64.3 Est.

Forte tempête tropicale Centre positionné le 25/02 à 16h locales, par 28.6 Sud / 66.5 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 26/02 à 16h locales, par 30.7 Sud / 68.4 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 27/02 à 16h locales, par 32.5 Sud / 65.8 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 28/02 à 16h locales, par 36.0 Sud / 67.7 Est

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

Météo France précise qu'il "n'y a pas d'autre système actif envisagé pour les cinq prochains jours".

