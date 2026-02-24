À la une de ce mardi : Horacia s'éloigne, violence scolaire, Rostane Mehdi au lycée Julien de Rontaunay, le Venezuela demande la libération de Maduro, opération de police et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 février 2026 : - À 900 km de La Réunion, le cyclone tropical intense Horacio s'éloigne sans impacter l'île - Violence scolaire, manque de moyens, insécurité : un problème fondamental de société - Saint-Denis : suite à l'agression d'une enseignante, le recteur Rostane Mehdi sera au lycée Julien de Rontaunay ce matin - Le Venezuela réclame la libération de Maduro devant l'ONU tout en libérant des prisonniers "politiques" - Saint-André : les autorités mobilisées dans le quartier Fayard après des jets de projectiles sur la police La pa Météo France i di, sé zot i di - Alternance de soleil et de pluie (Photo www.imazpress.com)

À 4 heures ce mardi 24 février 2026, les météorologues indiquent que "le centre du météore d'Horacio est passé à environ 190 km au sud-est de Rodrigues lundi soir, et se situe à présent à 230 km, laissant l'île à l'écart des conditions les plus dangereuses sévissant dans un rayon de 100 km autour de l'oeil." Il "devrait progressivement incurver sa trajectoire vers le sud puis vers le sud-sud-est, tout en commençant à s'affaiblir", indique Météo France. "Sa phase d'intensification continue et il devrait rester au stade de cyclone tropical intense jusqu'en matinée de mardi avant de s'affaiblir les jours suivants", ajoutent les prévisionnistes.

Début février, une professeure de français d'un collège de Saint-Pierre a été étranglée par un élève de 5ème. Ce lundi après-midi une enseignante du lycée professionnel de Saint-Denis a été agressée par une élève qui l'a fait chuter au sol, Ces violences – parfois à main armée –, arrivent après l'agression au couteau d'une enseignante de Sanary-sur-Mer. Manque de moyens pour l'éducation, insécurité, violence, ces phénomènes mettent en lumière un problème fondamental de société

Le recteur de La Réunion sera en visite dans l'établissement ce mardi 24 février 2026 afin de "témoigner sa solidarité à l’ensemble de la communauté éducative". Rostane Mehdi a exprimé à l’enseignante victime de cette agression "son soutien plein et entier". Il appelle "à la plus grande fermeté face de tels actes d’agression inadmissibles".

Le Venezuela a réclamé lundi aux Nations unies la libération "immédiate" du président déchu Nicolas Maduro tout en relâchant des prisonniers dans le cadre de l'amnistie promulguée par la présidente par intérim sous la pression de Washington.

Suite à des violences survenues dans le quartier Fayard à Saint-André ce dimanche 22 février 2026, le sous-préfet de l’arrondissement Est, Fabrice Bonicela, a participé à une opération de sécurisation aux côtés des forces de l'ordre. Cette opération "vise à rétablir durablement la tranquillité publique dans ce secteur", indique la préfecture

Ce mardi 24 février 2026 matin, en étendant son linge, Matante Rosina voit que le soleil est bien là. Les draps sèchent vite et la matinée s'annonce agréable, avec de belles périodes ensoleillées. Mais en regardant les nuages arriver doucement derrière les montagnes, elle comprend que l'après-midi sera un peu plus humide. Quelques pluies sont attendues, mais elles devraient rester modérées. Pas d'orage cette fois-ci. Et en regardant au loin vers l'océan, elle voit que les vagues ne sont pas très fortes.