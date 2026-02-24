TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

ROUTE DES TAMARINS Un motard au sol au niveau de l'échangeur du Portail, les secours sont sur place

voir plus

Tribune libre du SNALC

Le Snalc apporte son entier soutien a la collègue du lycée Rontaunay agressée et à l'équipe éducative.

  • Publié le 24 février 2026 à 06:44
  • Actualisé le 24 février 2026 à 06:45
College

Si les mesures administratives sont en cours, il n'en reste pas moins que la violence progresse dans notre académie. Pour nous, il est indispensable que la protection fonctionnelle des fonctionnaires soit systématiquement garantie aux victimes sans devoir en faire la demande. (Photo d'illustration : www/imazpress.com)

Le Snalc demande que les premiers signes d'incivilité en classe soient repérés et donnent lieu à un traitement spécifique par l'administration en soutien des enseignants qui voient se dégrader trop souvent le climat scolaire sans pouvoir enseigner dans des conditions dignes dans leurs classes.

Il faut d'urgence faire respecter les règlements intérieurs des EPLE en mettant le plan prévention violence au cœur des instances et de la vie des établissements.

   

Snalc, tribune libre

guest
0 Commentaires