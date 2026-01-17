Sainte‑Suzanne 2026 : le changement citoyen avec Max Rayepin

Ce samedi matin, Max Rayepin officialise sa candidature à la tête d’une liste citoyenne Endémik pour les élections municipales de 2026 à Sainte‑Suzanne. Cette annonce marque le début d'une nouvelle séquence politique locale, fondée sur la clarté, la méthode et l’ancrage territorial. (Photo : Max Rayapin)

À Sainte‑Suzanne, la défiance vis‑à‑vis du politique est forte, les attentes sont élevées et les réponses publiques trop souvent déconnectées du quotidien.

- Rompre avec les pratiques traditionnelles -

La candidature de Max Rayepin s’inscrit dans une volonté assumée de rupture avec les pratiques traditionnelles : décisions descendantes, promesses non tenues et absence de vision de long terme.

Issu du terrain et engagé depuis de nombreuses années dans la vie locale, Max Rayepin incarne une candidature de crédibilité et de responsabilité, fondée sur la connaissance des quartiers, des réalités sociales et des équilibres de la commune.

Son projet repose sur une conviction simple : aucune transformation durable ne peut se faire sans méthode, sans

équipe et sans implication directe des habitants.

- Déploiement d’Endémik à l’échelle de l’île-

Portée par le mouvement Endémik, cette candidature s’appuie sur une démarche structurée et collective : diagnostic partagé, priorités clairement identifiées, travail de terrain continu

et transparence dans l’action publique.

"Je ne me présente pas seul. Je m’engage avec une équipe, une méthode et une exigence : celle de dire la vérité aux habitants et de construire avec eux des solutions concrètes ", affirme Max Rayepin.

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique plus large de déploiement d’Endémik à l’échelle de l’île, avec plusieurs candidatures citoyennes déjà engagées.

À Sainte‑Suzanne, cette candidature ouvre une alternative politique crédible, structurée et ancrée, capable de fédérer au‑delà des clivages traditionnels et de répondre aux urgences sociales, économiques et territoriales de la commune.